Fatecs: gabarito oficial do vestibular do 1º semestre de 2024 já está disponível; veja

O gabarito oficial do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2024 já está disponível aos candidatos que participaram da prova. Ele pode ser acessado por meio do site do vestibular, assim como pelo portal do Centro Paula Souza (CPS), entidade que mantém 77 Fatecs distribuídas em 70 municípios paulistas.

“Para a classificação geral, serão consideradas as notas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de curso, período e unidade. A relação inclui todos os candidatos inscritos no processo seletivo”, afirma o CPS.

No dia 19 de janeiro, serão divulgadas as listas de classificação geral e da primeira convocação para matrículas, que também serão realizadas pela internet. A chamada para matrículas será feita com base na classificação, até o limite de vagas oferecidas.

Em 7 de janeiro, mais de 60 mil vestibulandos fizeram o exame, que contou com 54 questões de múltipla escolha e uma redação. “O candidato que tiver algum questionamento a respeito da prova poderá encaminhar a pergunta ao Fale Conosco do site oficial, com a devida justificativa e proposta de resolução”, disse o CPS, por meio de comunicado. O prazo termina nesta terça-feira, 9, às 15 horas.

Gabarito oficial do vestibular das Fatecs já pode ser consultado pelos candidatos. Foto: Divulgação/Roberto Sungi/Via CPS

Cronograma

8 de janeiro - Divulgação do gabarito oficial;

19 de janeiro - Divulgação da classificação geral;

19 de janeiro - Divulgação da lista de classificação geral, da lista da primeira chamada dos candidatos e divulgação do desempenho dos candidatos;

22 a 24 de janeiro - Matrícula da primeira chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos;

25 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas) - Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da primeira chamada;

26 de janeiro de 2024 - Prazo para acerto de documentação da matrícula da chamada;

30 de janeiro de 2024 (a partir das 15 horas) - Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da primeira chamada após acerto de documentação;

2 de fevereiro de 2024 (a partir das 15 horas) - Divulgação da segunda chamada e convocação para envio dos documentos de matrícula da segunda chamada;

5 de fevereiro de 2024 - Matrícula da segunda chamada e envio de documentação de matrícula por meio digital, via upload, pelos candidatos;

6 de fevereiro de 2024 (a partir das 15 horas) - Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da segunda chamada;

7 de fevereiro de 2024- Prazo para acerto de documentação de matrícula da segunda chamada;

8 de fevereiro de 2024 (a partir das 15 horas) - Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da segunda chamada após acerto de documentação.

Continua após a publicidade