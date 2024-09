Governo Lula edita cartilha que recomenda não dar celular próprio a crianças menores de 12 anos

BRASÍLIA - Uma cartilha elaborada pelo governo federal para orientar o uso de telas por crianças e adolescentes recomenda que crianças menores de 12 anos não tenham celulares próprios e que o acesso a redes sociais antes dessa idade seja evitado. O documento, ao qual o Estadão teve acesso, já passou por estágio final de revisão de conteúdo, mas aguarda aval de algumas pastas e ainda pode sofrer modificações.

O “Guia para uso consciente de telas e dispositivos digitais por crianças e adolescentes” está sob coordenação da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), mas tem sido submetido a algumas pastas como o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Ministério da Educação (MEC). A expectativa é de que a cartilha seja lançada próximo ao dia 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças.

Guia afirma que a escola precisa definir regras de controle do uso de smartphones. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A diretriz para uso de telas traz cerca de 100 recomendações destinadas a grupos como famílias, empresas, influenciadores digitais, instituições de ensino, governos etc. As orientações incluem uma ampla gama de temas que abordam desde o "sharenting", quando pais postam fotos e vídeos dos filhos nas redes sociais, até uso de ferramentas de verificação etária para acesso a determinados conteúdos. Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o MEC vai propor um projeto de Lei para proibir o uso de telefones celulares em escolas públicas e privadas de todo país. Segundo fontes da Educação, o ministério tem participado das discussões sobre o guia de telas e enxerga a cartilha como uma ferramenta complementar ao projeto.

A ideia é que o projeto de lei, caso aprovado, institua uma regra geral que dê segurança jurídica às redes para proibir o uso de celular em sala de aula. Ao mesmo tempo, a pasta usaria as diretrizes contidas no guia para induzir o uso pedagógico desses dispositivos. Ou seja, a priori, o projeto de lei não deve instituir a proibição total de celulares em sala de aula, mas sim sua restrição de uso sem caráter pedagógico. Ainda está em análise se o projeto de lei será lançado na mesma data que o guia.

O texto prévio do guia destaca que eventuais regras sobre o uso de celular em escolas devem levar em conta a autonomia pedagógica das instituições e ter a participação da comunidade escolar. Segundo o documento, a tendência de proibir o uso de celulares em escolas é recente e “ainda existem poucos estudos que analisam seus impactos, que à primeira vista parecem positivos”.

Em um capítulo sobre “Bem-estar digital”, as diretrizes do governo afirmam ainda que “a mera proibição e restrição intensa do uso de telas não parece ser uma estratégia eficaz.” A orientação é que haja uma mediação do uso de tecnologia por parte dos responsáveis para tornar a navegação mais saudável, já que apenas restringir o tempo de uso é insuficiente.

A versão preliminar do guia traz 17 recomendações para as famílias, orientando como podem proteger crianças e adolescentes para o uso mais saudável de telas. Entre elas estão:

Não usar telas e aparelhos digitais com bebês (menos de 2 anos de idade), salvo para contato com familiares, por videochamada, dando preferência a outras atividades, como brincadeiras, interações face a face e atividades físicas.

Evitar, se possível, a aquisição ou posse de aparelhos celulares do tipo smartphone antes dos 12 anos de idade.

Evitar o acesso a redes sociais antes dos 12 anos de idade, pois a maioria delas não foi projetada para crianças e contém padrões que estimulam o uso prolongado e potencialmente problemático.

Ensinar pelo exemplo, evitando o uso excessivo de dispositivos digitais diante de crianças e adolescentes durante os momentos de convivência.

Evitar o uso de dispositivos digitais no momento das refeições em família.

Evitar a prática de sharenting, especialmente em redes sociais abertas, de modo a preservar o direito à privacidade das crianças e adolescentes, prevenindo inclusive riscos de uso indevido de sua imagem no ambiente digital.

O texto inclui dez recomendações para instituições de ensino. As diretrizes incluem atividades para formação crítica de crianças e adolescentes em relação ao uso das redes, assim como treinamento de professores. O guia afirma ainda que a escola precisa definir regras de controle do uso de smartphones. Dados da pesquisa TIC Educação, utilizados pelo governo para elaboração do guia, mostram que atualmente cerca de 34% das escolas municipais diziam que os estudantes não podiam utilizar o telefone celular. O porcentual era de 12% das escolas estaduais e 28% das escolas particulares.

Estabelecer normas para o uso de celulares no contexto das instituições de ensino levando em conta a participação da comunidade escolar, e considerando que o uso não pedagógico de dispositivos digitais no ambiente escolar, em qualquer etapa de ensino, pode trazer prejuízos para o processo de aprendizagem e desenvolvimento de crianças e adolescentes e que o uso individual de dispositivos digitais como tablets e celulares na educação infantil não deve ser estimulado.

Zelar pela segurança de rede no ambiente escolar, inclusive bloqueando o acesso a sites ou domínios que tenham conteúdos inadequados a crianças e adolescentes.

Comunicar às crianças e adolescentes sobre a ilegalidade da prática de cyberbullying, bem como sobre os tipos de danos que acometem as vítimas dessa prática.

Um dos pontos destacados pelo guia é o risco de exposição a jogos de aposta, sobretudo com a legalização de apostas on-line, ainda que sejam ilegais publicidades de aposta que tenham participação de crianças e adolescentes ou que sejam direcionadas a eles. Como o Estadão mostrou, as bets têm entrado no mundo infantil sobretudo por meio da interface com futebol e games de celular. Nesse sentido, o guia traz recomendações ao setor empresarial para que tome medidas para reduzir os riscos de crianças e adolescentes no ambiente digital. O tópico sobre apostas também é abordado na recomendação a influenciadores.

No rol de responsabilidades atribuídas às empresas, o governo também aborda a necessidade de moderação de perfis que possam colocar em risco a vida de crianças e adolescentes. No ano passado, o governo federal travou uma batalha com empresas responsáveis por redes sociais após a ocorrência de ataques a escolas. Na ocasião, o Ministério da Justiça e Segurança Pública exigiu que as empresas donas dessas plataformas tivessem uma postura ativa para coibir o uso das redes como local para orquestrar ataques.

