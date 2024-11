MBA do Insper habilita estudante a agir nas organizações e no mundo

Os programas de MBA do Insper ganharam reconhecimento por entregarem ao mercado profissionais aptos a refletir sobre sua realidade e nela intervir. São profissionais que, ao término de dois anos de dedicação (no mínimo 544 horas de aula presencial), ampliaram seu ferramental humano numa escala capaz de transformar carreiras, empresas e vidas.

“A gente está preocupado em formar alunos e alunas para saírem do curso com capacidade de olhar e diagnosticar problemas. E não só de diagnosticar, mas também de atuar para resolvê-los”, frisa o professor Aloisio Buoro, que é coordenador dos cursos de MBA do Insper. Isso se dá por meio do olhar para questões amplas, “como a formulação de políticas públicas, por exemplo, além de questões que tocam determinada indústria ou setor ou mesmo as organizações onde os alunos estão ou vão estar”, completa.

No Insper, os estudantes são desafiados a diagnosticar problemas e também a solucioná-los Foto: Divulgação/Insper

A construção desse profissional crítico e engajado encontra base para evoluir, sobretudo, no modo Insper de ensinar, que coloca o estudante no centro de todo o processo, com a adoção de metodologias ativas em sala de aula, forte abordagem sobre estudos de casos e indo além dos conteúdos didáticos.

Os casos analisados são muitas vezes selecionados da condição do mundo, isto é, são concretos e atuais. Em outras situações, advêm de plataformas internacionais, como as das universidades Harvard e Stanford, que servem de ferramenta para o aprendizado de certos conceitos e abordagens.

“O foco não é apenas o conteúdo de um professor. Mas sim o aluno se colocar na posição de aprendizado, que requer muita preparação e discussão entre seus pares. Tudo isso com a coordenação do professor”, aponta Buoro.

Uma preocupação permanente da instituição é a de que os currículos estejam sempre atualizados com o que há de mais novo. Para isso, frisa o coordenador do MBA Insper, a instituição fez movimentos ao longo dos anos que refletem capacidade de entender e se adaptar ao mercado e trazer sempre desafios. Um dos resultados é a constante introdução de novos cursos no portfólio.

“A gente não entende que o nosso curso está absolutamente pronto no sentido de que vai ser exatamente isso para os próximos dez anos.”

Parte fundamental do processo de constante renovação se apoia também no corpo docente. No MBA, são profissionais renomados tanto na área acadêmica quanto na área corporativa. Muitos, inclusive, seguem empregados em grandes corporações. Outros, com dedicação exclusiva, são pesquisadores de ponta e municiam seus alunos com as descobertas que fazem.

Integrar especialidades

Na experiência de Buoro, há, nas salas de aula, expressiva presença de especialistas em uma única área, como a financeira, de marketing e de RH. Então, o que o MBA propõe para todos é entender cada uma em maior profundidade e integrar todas elas.

“Os estudantes serão sempre desafiados a fazerem coisas que não sabem”, resume. “Isso é desenvolvimento de carreira”, completa o educador.

Os caminhos escolhidos para os programas de MBA do Insper têm o respaldo das principais acreditações de escolas de negócios do mundo. Três das principais aferiram a qualidade do Insper: Amba, AACSB e Equis. Menos de 1% das escolas de negócios globais possui essas acreditações.