Inscrição no Prouni é gratuita e deve ser feita em site oficial, reforça MEC

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 24, nota reforçando que as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) são gratuitas e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A edição do segundo semestre, que vai oferecer quase 244 mil bolsas (parciais e integrais) em instituições de ensino superior, está com inscrições abertas até a sexta-feira, 26.

PUBLICIDADE Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no portal gov.br e apresentar uma série de informações, como dados pessoais e do grupo familiar, endereço de e-mail e número de telefone válidos, tipo de bolsa desejada e até duas instituições. Podem participar os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023 e tiveram nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e nota acima de zero na redação.

ProUni do 2º semestre tem inscrições abertas até sexta-feira, 26. Foto: WERTHER SANTANA / ESTADão

Além disso, segundo o MEC, é preciso atender a critérios socioeconômicos. Para bolsas integrais, o limite de renda familiar mensal per capita é de 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, a renda familiar mensal per capita máxima é de três salários mínimos.

O alerta do ministério foi publicado após um site falso para o processo seletivo ser retirado do ar nesta quarta. A página do golpe tinha a mesma identidade visual do site oficial, mas uma URL diferente.

O objetivo era tirar dinheiro dos candidatos. Depois de preencher o cadastro com seus dados pessoas, o estudante recebia uma mensagem de cobrança dizendo que precisava pagar uma taxa de R$ 100 ou seria desclassificado do Enem deste ano e de edições futuras. / COM AGÊNCIA BRASIL