Mergulho no aprimoramento profissional

Depois de três décadas trabalhando na área de Tecnologia da Informação, Kleber Harnebach Rodrigues desenvolveu uma atividade paralela como fotógrafo esportivo, especializado em skate e surfe. Quando chegou a pandemia, no entanto, os eventos deixaram de acontecer e ele passou a se dedicar à gastronomia, atividade que sempre praticou de forma “extraoficial” por causa do negócio familiar de produção e venda de esfihas. Gostou da experiência, mas sentia falta de uma formação mais técnica. Foi por esse motivo que, superada a crise da covid-19, ele decidiu fazer uma série de cursos livres no Senac: salgadeiro, pizzaiolo, cozinha árabe e fermentação natural.

Kleber Harnebach Rodrigues já fez quatro cursos livres para aprimorar o negócio familiar Foto: wanezza

“Esses cursos trouxeram conhecimentos importantes para dar padrão ao meu trabalho e até mesmo corrigir conceitos que eu havia aprendido informalmente na tradição familiar”, diz Rodrigues, 54 anos. Os cursos foram fundamentais, também, para a decisão de transformar a cozinha no novo caminho profissional principal, deixando a fotografia e a TI como opções para trabalhos eventuais. Por causa dessa decisão, ele está fazendo o curso técnico em gastronomia, também no Senac, em São Paulo, onde mora.

Além do envolvimento no negócio familiar, Rodrigues já está trabalhando como freelancer em diversas especialidades da cozinha, já que os conhecimentos adquiridos nos cursos – como a interpretação de uma ficha técnica para executar as preparações – permitem uma atuação eclética. “Outro dia fui chamado para uma missão numa fábrica de sorvetes, por exemplo. Ter feito tantos cursos no Senac dá às pessoas que me contratam a segurança de que domino os conceitos e as técnicas.”

Rodrigues conta que o aprofundamento proporcionado pelos estudos despertou, também, o desejo de inovar. Um exemplo é o desenvolvimento de uma esfiha feita com massa folhada sem glúten, ao qual ele vem se dedicando.

Para diversos perfis

Mas nem só de cursos livres tradicionais e presenciais, como o de gastronomia, vive o mercado. As possibilidades para quem quer aprender são amplas. O Senac SP, por exemplo, oferece uma grande variedade de cursos livres, tanto 100% presenciais quanto alternativas com parte da carga horária cumprida a distância.

O portfólio abrange desde a formação inicial para ocupar determinado cargo ou posição até o aperfeiçoamento contínuo de práticas, levando em consideração as diversas atualizações no mundo do trabalho, especialmente os impactos digitais, diz Gilberto Garcia, gerente de Desenvolvimento do Senac SP. “Há novidades constantes para os profissionais que buscam uma perspectiva de educação contínua, considerando os desafios de negócios cada vez mais globais.”

E há possibilidades para todos os bolsos, inclusive para obter bolsas de estudo dentro do Programa Senac de Gratuidade – só no segundo semestre de 2024, há mais de 70 mil bolsas disponíveis nas unidades da capital, Grande São Paulo, interior e litoral.

Alinhados ao mercado

No primeiro semestre deste ano, novos cursos livres foram lançados, como Doula, Assistente em Segurança da Informação e Nutrição no Envelhecimento. Segundo o gerente do Senac SP, um programa interno permite que funcionários sugiram cursos alinhados às necessidades do mercado, analisados por especialistas e um comitê interno. O Departamento Nacional do Senac, no Rio de Janeiro, também realiza pesquisas com o setor contribuinte. Essa agilidade em identificar demandas resulta em cursos atuais, como construção de bots com inteligência artificial e desenvolvimento de soluções de IA na nuvem, entre outros.

Aprender é crescer

O Senac SP oferece atualmente cerca de 1.700 cursos organizados em 14 áreas do conhecimento, que são:

Beleza e Estética

Bem-Estar

Comunicação e Marketing

Desenvolvimento Social

Design, Artes e Arquitetura

Educação

Gastronomia e Alimentação

Gestão e Negócios

Idiomas

Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho

Moda

Saúde

Tecnologia da Informação

Turismo e Hospitalidade

