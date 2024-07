Novo ensino médio: Câmara deve votar nesta terça mudanças do Senado no projeto

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira, 9, as mudanças do Senado no projeto de lei do novo ensino médio, apurou o Broadcast Político. O assunto foi discutido em reunião do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com líderes partidários.

Como mostrou a Coluna do Estadão, as alterações feitas pelos senadores no texto pegaram a bancada da educação na Câmara de surpresa. O relator da proposta, deputado Mendonça Filho (União-PE), se irritou com o governo e lembrou que os compromissos firmados pelo Planalto devem ser cumpridos nas duas Casas do Legislativo.

“As alterações feitas pelo Senado serão revertidas para restabelecer o texto original da Câmara. Este é o meu compromisso, e trabalharemos para alcançar esse consenso junto ao relator e ao ministro da Educação, Camilo Santana”, disse o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), em publicação no X (antigo Twitter), em 19 de junho.

