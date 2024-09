Quanto um curso superior ajuda na busca pelo emprego?

A mais recente pesquisa do setor educacional a respeito mostra que quatro em cada cinco egressos de cursos da Saúde, como Medicina, Farmácia e Odontologia, trabalham na área de formação. Já 1/4 dos formados de áreas como História, Relações Internacionais e Serviço Social não está em sua área.

Essa situação foi medida com o lançamento neste mês da 4.ª Pesquisa de Empregabilidade do Instituto Semesp. Foram ouvidos 5.681 profissionais de todo o País de 178 instituições, de 9 de agosto a 1º de setembro, com o objetivo de analisar indicadores relacionados a trabalho, renda e planejamento de carreira dos egressos do ensino superior, comparando as modalidades presencial e EAD.