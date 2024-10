Estadão começa série de debates sobre educação

O Estadão começa nesta quinta-feira, 24, uma série de debates sobre educação, que inclui discussões ao vivo e um evento presencial no dia 18 de novembro, no Museu do Ipiranga. A segunda edição do Reconstrução da Educação vai trazer reflexões sobre eixos cruciais para melhoria da qualidade da educação pública no Brasil: educação infantil, alfabetização, escola em tempo integral, educação profissional e tecnológica e formação de professores.

Alfabetização, escola em tempo integral e educação profissional e tecnológica estão entre os temas discutidos em série de eventos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Na TV Estadão, serão ainda discutidos temas que fazem parte do dia das escolas e das famílias, como tecnologia, educação antirracista e superproteção. Nesta quinta-feira, o assunto será Celulares e Redes Sociais: Como lidar com eles na escola e em casa? O meet point, como é chamado o debate, começa às 10 horas, com transmissão na TV Estadão e em todas as redes sociais do Estadão.

Participam do evento uma das fundadora do Movimento Desconecta, Camila Bruzz; o médico hebiatra e integrante do Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Felipe Fortes; e o educador e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Gepem), que reúne pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Estadual de Campinas (Unicamp), Raul Alves de Souza.

O encontro terá a mediação da repórter especial e colunista de educação do Estadão, Renata Cafardo.

Os próximos eventos do Reconstrução da Educação serão: