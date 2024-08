Rede Inspira aposta em ensino bilíngue para melhorar habilidade do aluno

O ensino bilíngue já não é mais um diferencial acadêmico – tornou-se uma necessidade para a formação completa dos alunos brasileiros. De acordo com André Aguiar, CEO e fundador da Inspira Rede de Educadores, “vivemos uma realidade global e cada criança precisa ter as ferramentas necessárias para isso. Hoje, mais da metade da literatura do mundo está disponível apenas em inglês. Já não se trata de ter acesso a oportunidades exclusivas e, sim, sair da vida escolar integrado ao mundo”.

A Inspira Rede de Educadores desponta como uma das principais opções de ensino bilíngue (português e inglês) no Brasil, ao proporcionar a modalidade a todas as escolas da rede. Atualmente com 105 unidades, a Inspira oferece programas de ensino bilíngue ou inglês estendido para todas, abrangendo desde aulas com conteúdo em inglês em parte da grade até a imersão total dos alunos em uma segunda língua, duplo currículo ou certificações internacionais.

Na Global Me há uma rede de apoio de professores, assistentes e auxiliares para atender as especificidades de cada aluno Foto: Divulgação/Global Me

PUBLICIDADE Para tanto, utiliza metodologias que vão além do ensino tradicional de idiomas, integrando o ensino bilíngue ao currículo regular e desenvolvendo competências interculturais, fundamentais para formar cidadãos globais. “Nossos programas são cuidadosamente estruturados para garantir fluência e proficiência em ambas as línguas”, garante Alexandre Sayão, diretor de Escolas Internacionais da Inspira Rede de Educadores. Os ganhos do bilinguismo são notáveis. “Aprender e usar dois idiomas regularmente ajuda os alunos a melhorar suas habilidades de comunicação. Eles desenvolvem a capacidade de se expressar claramente e de compreender nuances em diferentes contextos culturais”, avalia o diretor. Sayão explica ainda que o ambiente bilíngue desafia os alunos a pensar de forma crítica e a resolver problemas de maneiras criativas, por causa da necessidade de integrar e aplicar conhecimentos em múltiplas línguas e contextos culturais.

Preparação para carreira internacional

As escolas bilíngues da rede Inspira preparam os alunos para uma trajetória acadêmica e profissional internacional, oferecendo uma educação de excelência reconhecida globalmente. Os programas e currículos da rede são projetados para desenvolver competências linguísticas, interpessoais, cognitivas e socioemocionais que preparam os alunos para os desafios do século 21 e facilitam o acesso às melhores universidades do mundo.

A proposta se consolida via associação pedagógica com algumas das principais instituições de referência em educação internacional ou ensino bilíngue, seja com certificação IB (International Baccalaureate), reconhecida internacionalmente pela qualidade acadêmica de sua metodologia; seja com currículos e avaliações de proficiência da Universidade de Cambridge; seja com soluções didáticas desenvolvidas exclusivamente em parceria com a BBC Learning. “Além disso, oferecemos ao aluno suporte personalizado para processos seletivos no exterior, desde o ensino médio até o ingresso na universidade”, completa Sayão.

Global + local = Glocal

O bilinguismo da rede Inspira é visto como ferramenta poderosa para preparar os alunos para um mundo globalizado, mas é desenvolvido de forma a refletir e respeitar a realidade local e brasileira. “Integrando-os com uma abordagem que valoriza e explora a identidade local brasileira, nossas escolas criam cidadãos globais que compreendam e apreciem tanto o contexto global quanto o local, preparando-os para serem participantes ativos e informados no cenário mundial”, frisa Sayão.

É a aplicação na prática do denominado conceito “glocal”, uma combinação das palavras “global” e “local”, que se refere à prática de adaptar estratégias e ações globais para atender às necessidades e realidades locais. “Em educação, isso significa preparar alunos para o mundo globalizado, enquanto se mantêm a relevância e a conexão com a realidade local”, completa.

Mantendo essências

A esse jeito de ensinar se soma o fato de a Inspira não alterar a essência da escola que passa a integrar sua rede. “Cada escola da rede é única”, valoriza Sayão. Significa compreender que a excelência e a essência de cada escola são resultado de uma soma de diversos fatores únicos, como proposta pedagógica, valores, cultura, posicionamento e laços que cria com a comunidade escolar.

“Alterar essa essência seria ir contra os fatores que levaram a escola a ser desejada por famílias daquela cidade ou região. Portanto, para nós, manter e reforçar o legado de cada marca é parte central da nossa tese. O que não significa que não possamos trazer inovações pedagógicas, administrativas ou tecnológicas – sempre com intencionalidade e alinhadas com o DNA de cada escola, de cada marca”, explica o diretor. Com relação ao bilinguismo especificamente, o objetivo da rede é fazer com que toda escola Inspira tenha algum tipo de modelo ou programa bilíngue até 2025.

No Anglo Leonardo da Vinci a visão é de que a escola deve “educar pessoas para o mundo" Foto: Divulgação/Anglo Leonardo da Vinci

As escolas Global Me e a Anglo Leonardo da Vinci são exemplos dessa metodologia. Localizada na capital paulista, a Global Me possui duas unidades, no Itaim Bibi e nos Jardins, dedicadas ao ensino infantil e fundamental completo. “Somos uma escola bilíngue e bicultural visando ao currículo internacional do IB (International Baccalaureate), que adota uma proposta de aprendizagem do inglês por imersão”, define Renata Freire, diretora da Global Me.

PUBLICIDADE “As nossas propostas pedagógicas integram os nossos três pilares (desenvolvimento físico, cognitivo e saúde e bem-estar) em todas as nossas ações. O nosso ponto forte é entregar uma educação de qualidade com muita escuta e afeto, respeitando a individualidade de cada aluno.” A educadora da Global Me frisa que há uma rede de apoio de professores, assistentes e auxiliares preparados para atender as especificidades de cada aluno, inclusive aqueles que chegam de escolas não bilíngues. A preocupação com o desenvolvimento da visão global não perde de vista o aprofundamento da referência local do aluno da instituição. Por exemplo, são comemorados eventos relacionados às duas línguas/culturas, ocasião em que se traçam paralelos que despertam o interesse das crianças por culturas e formas de viver diferentes.

Eventos multiculturais

“Eventos, como o Thanksgiving e o Halloween, são celebrados aqui de maneira fiel ao que acontece lá fora, e tradições brasileiras, como a Festa Junina, também fazem parte do nosso calendário de eventos. Todos eles permitem à criança vivenciar sensações e costumes da forma mais real possível, enquanto aprendem sobre as diferenças e semelhanças entre as culturas estrangeiras e a de seu país”, explica Renata.

Já no colégio Anglo Leonardo da Vinci, que mantém, entre outras, duas unidades em Alphaville (para ensino médio e fundamental completo), a visão é de que a escola deve “educar pessoas para o mundo, garantindo que os alunos consigam ingressar nas melhores universidades do Brasil e do exterior”, diz Kaísa Carobreze Rosseto, coordenadora pedagógica bilíngue da unidade.

“Entendemos também que a importância de cultivar valores vai além do conteúdo acadêmico. Por isso, priorizamos a empatia, o cuidado com os outros, a responsabilidade, o protagonismo estudantil, a autoexpressão, respeito, amor, solidariedade, etc. Temos também o ponto central da nossa metodologia, ‘Aprender a estudar’, que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem”, afirma.

Currículo de Cambridge