Sesi-SP e Fiesp reconhecem municípios com melhor alfabetização

Não é segredo para ninguém que para construir um país melhor é preciso ter uma boa educação – e o primeiro passo para isso é alfabetizar as crianças na idade correta. Na última terça-feira, 3, o Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) anunciaram os municípios vencedores do Prêmio PAR, oferecido às cidades do Estado de São Paulo que se destacaram na alfabetização de crianças até o segundo ano do Ensino Fundamental.

Edição 2024 do Prêmio PAR aconteceu no Teatro Sesi, em São Paulo Foto: Joel Silva/ Estadão Blue Studio

Criado em 2023, o Prêmio PAR faz parte do Programa Alfabetização Responsável, oferecido pelo Sesi-SP em mais de 420 municípios do Estado, com foco na formação de professores e gestores das redes públicas de ensino. Com apoio da instituição, os educadores recebem estratégias e recursos pedagógicos para auxiliar no processo de alfabetização das crianças. “É muito importante darmos as mãos aos municípios para melhorar a educação pública do Estado de São Paulo”, disse Alexandre Pflug, superintendente do Sesi-SP, durante a cerimônia de premiação realizada no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Para a premiação, todos os 645 municípios paulistas foram avaliados com o apoio de organizações como Canal Futura, Instituto Ayrton Senna e Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (Amppesp). Nesta edição, o Sesi-SP reconheceu 8 municípios com resultados expressivos na educação no ano passado: Ouroeste, Barra do Turvo, Santa Mercedes, Fernando Prestes, Pedreira, Itajobi, Birigui e Santa Isabel. Cada uma das cidades premiadas teve índices representativos na alfabetização das crianças, vencendo em categorias divididas com base em três critérios.

São eles: o nível socioeconômico, o número de alunos registrados no segundo ano do Ensino Fundamental no Censo Escolar e o desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), aplicado anualmente pela Secretaria Estadual de Educação. Além do reconhecimento, os vencedores receberam como prêmio um laboratório Sesi Maker, contendo equipamentos de última geração para incentivar a criatividade e aprimorar o aprendizado dos estudantes.

“Para transformar um município, temos que investir na educação – e o Sesi nos ajudou muito com conhecimento e aprendizagem”, destacou Dr. Jefferson, prefeito de Barra do Turvo, município do Vale do Ribeira com cerca de 7 mil habitantes, laureado na categoria B do Prêmio PAR. “É um grande desafio ser prefeito de uma cidade com muitas necessidades. Sozinho não dá para resolver tudo, mas com bons parceiros a gente faz muita coisa”, complementou Carlos Chinchilla, prefeito de Santa Isabel, na Grande São Paulo, que venceu na categoria H da premiação.

Avanços significativos

Além dos municípios que foram premiados como os melhores em termos de alfabetização, o Prêmio PAR trouxe ainda pela primeira vez um reconhecimento para as cidades que tiveram avanços significativos entre 2022 e 2023, com os maiores índices de crescimento na alfabetização na idade correta entre um ano e outro. As cidades premiadas foram Santa Clara d’Oeste, Várzea Paulista, Quintana, Regente Feijó, Olímpia, Pontal, Júlio Mesquita e Parapuã.

O evento também contou com apresentações musicais, como a da cantora Fafá de Belém, e a presença do secretário de Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, que expressou seu apreço pelo Sesi-SP e seus programas educacionais. “Admiro muito a instituição e o trabalho que vocês realizam”, disse. O Sesi-SP e o poder público estadual pretendem intensificar as parcerias na área de educação.

Municípios que registraram os melhores índices de alfabetização Barra do Turvo Birigui Fernando Prestes Itajobi Ouroeste Pedreira Santa Isabel Santa Mercedes.

