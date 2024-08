Um salto no desempenho escolar

Você espera que seu filho fale fluentemente duas ou até três línguas? Muitas famílias brasileiras têm optado por colégios que oferecem educação bilíngue. Em 2023, a demanda por modelos de ensino com um segundo idioma cresceu 64% no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Educação (MEC).

O ensino bilíngue integra dois idiomas em um único currículo escolar. As aulas são lecionadas em português e em uma outra língua estrangeira, geralmente o inglês. “Aprender o idioma de modo isolado, como em um curso de inglês, tem seu mérito, mas utilizar o inglês como meio de aprender história, geografia, ciências e matemática é muito mais potente, rápido e eficaz”, afirma Adriana Nogueira Kac, diretora acadêmica do Grupo Inspired no Brasil.

Os pais de Vera, de 3 anos, optaram pelo ensino bilíngue Foto: DIEGO PADGURSCHI

Continua após a publicidade

Habilidades

Crianças bilíngues desenvolvem habilidades como memória, atenção e resolução de problemas mais rapidamente que as monolíngues, devido à exposição precoce a dois idiomas, o que fortalece as conexões neurais e aumenta a flexibilidade cognitiva, conforme o estudo Bilingual Brains da Universidade Stanford.

Lucy Nunes, diretora da Escola Eleva São Paulo, destaca também que o ensino bilíngue promove habilidades como comparação, visão geral e análise, permitindo aos alunos entender o contexto de forma autônoma.

Continua após a publicidade

Além disso, estudantes em programas bilíngues costumam ter melhor desempenho em matemática e ciências, como afirma Bianca Rigamonti Valeiro Garcia, professora da UFABC, ressaltando que a educação bilíngue beneficia o raciocínio científico e a resolução de problemas.

Quando começar?

Com tantos benefícios do ensino bilíngue, afinal, com quantos anos a criança pode iniciar o aprendizado de uma segunda língua? Não existe uma idade mínima para isso. Para a pesquisadora Bianca, a eficácia do aprendizado bilíngue pode ser influenciada por uma variedade de fatores que vão muito além da idade. “Devem ser levados em conta também o contexto de aprendizagem, a abordagem de ensino e o suporte social disponível.”

Continua após a publicidade

Na Escola Eleva, por exemplo, o aprendizado do inglês começa no ensino infantil, com uma exposição inicial ao idioma. Nos primeiros anos, 80% das aulas são em inglês, e no Infantil 5, durante a alfabetização, o tempo é dividido igualmente entre inglês e português. Adriana Nogueira Kac explica que essa alfabetização bilíngue transforma a criança em um pequeno linguista, facilitando o aprendizado de outras línguas e aumentando rapidamente seu vocabulário.

E mesmo começando na adolescência, o bilinguismo pode ser tão eficaz quanto na infância, como destaca Bianca Garcia, desafiando a ideia de que apenas a infância é propícia para essa aquisição.

Diferença entre escola bilíngue e escola internacional

Continua após a publicidade

A escola bilíngue é aquela que segue o currículo brasileiro e integra o ensino em duas línguas ou mais como parte central de seu projeto pedagógico. A instituição oferece aulas em disciplinas comuns – como matemática, ciências, etc. – também em outro idioma, geralmente o inglês. Oferta diplomas nacionais, com possíveis certificações adicionais em outra língua.

Já a escola internacional segue um currículo estrangeiro, geralmente americano ou britânico, com foco em padrões acadêmicos globais. Todas as disciplinas são ministradas em inglês. O calendário é idêntico ao do país regente, cujo ano letivo começa em agosto. Os estudantes se formam com diploma estrangeiro e se preparam para continuar os estudos em instituições estrangeiras.