USP entra na lista das 100 melhores universidades do mundo; veja ranking

A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor instituição de ensino superior da América Latina e a 85.ª melhor do mundo, segundo a 20.ª edição do ranking de universidades QS World, um dos três mais respeitados do mundo. A lista, que já se refere a 2024, foi divulgada nesta terça-feira, 27, pela editora Quacquarelli Symonds, do Reino Unido, criadora do ranking. Em relação ao último levantamento, a USP subiu 30 posições.

A pesquisa analisou 17,5 milhões de trabalhos acadêmicos e considerou a opinião de 240 mil professores, alunos, funcionários e donos de escolas. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) é considerado a melhor universidade do mundo, título que mantém pelo 12.º ano consecutivo.

Em segundo lugar está a Universidade de Cambridge, que já era vice-líder no ranking anterior, com 99,2 pontos. O terceiro lugar coube à Universidade de Oxford, que somou 98,9 pontos e subiu uma posição.

USP subiu 30 posições no ranking e é a melhor universidade da América Latina Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

A USP soma 62,8 pontos de 100 possíveis (o MIT atinge 100) e pela primeira vez nesta década fica entre as cem melhores universidades do mundo. No ranking anterior, de 2023, a universidade tinha 56,1 pontos e ocupava a 115.ª posição geral e o 3.º lugar na América Latina, perdendo para a Universidade de Buenos Aires e para a Universidade Nacional Autônoma do México. Agora, na América Latina, a escola mexicana está em segundo lugar com 61,4 pontos e a instituição argentina em terceiro, com 61 pontos.

Em 2021 a USP foi a 115.ª melhor, com 54,8 pontos, e em 2022 foi a 121.ª, com 55,9 pontos.

A segunda melhor universidade brasileira é a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 220.º no ranking geral e em 8.º na América Latina, com 42,7 pontos. A terceira melhor brasileira é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 371.º no mundo e em 12.º na América Latina, com 29,9 pontos.

