Vai ter aula nos dias de jogo do Brasil na Copa? Veja como vão funcionar as escolas de São Paulo

Assim como serviços podem ter o horário de funcionamento alterado em razão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, escolas públicas e particulares de São Paulo também se organizam para dispensar alunos mais cedo ou planejam eventos para que juntos eles possam acompanhar os jogos da seleção brasileira que estreia nesta quinta-feira, 24, às 16 horas, em partida contra a Servia.

Confira os dias dos jogos do Brasil na primeira fase:

Dia 24 de novembro, quinta-feira, jogo às 16h (Brasil X Sérvia)

Dia 28 de novembro, segunda-feira, jogo às 13h (Brasil X Suíça)

Dia 2 de dezembro, seta-feira, jogo às 16h (Brasil X Camarões)

As escolas particulares têm autonomia para decidir como preferem adaptar as atividades escolares no período dos jogos. As que optarem por suspender o expediente devem repor conteúdos depois, além de compensar as horas de trabalho dos professores e demais funcionários, segundo recomendação da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep). “Há escolas que estão planejando atividades diversas para os alunos que não quiserem assistir aos jogos. Por óbvio, não devem haver provas nem novos conteúdos nesses dias”, ressalta o presidente”, afirma Bruno Eizerik, presidente da Fenep.

Na Escola Tarsila do Amaral, na zona norte de São Paulo, os jogos serão transmitidos na rede de ensino, permitindo que os estudantes possam acompanhar todas as partidas.

“Inclusive, quando os jogos forem realizados às 13h, anteciparemos a entrada da turma do período da tarde para que os estudantes possam se organizar para assistirem todos juntos”, disse em nota.

Já o Colégio Equipe, que fica na região central, os alunos serão dispensados mais cedo em dias de partidas da seleção brasileira.

“Nos dias de jogos às 16h, teremos aulas apenas no período de manhã. Nos dias de jogo às 13h, teremos aula até as 11h”, disse Luciana Fevorini, diretora da escola.

No Colégio Santa Cruz, na zona oeste, todas as turmas do fundamental 1 (inclusive as da tarde) assistirão às aulas no período da manhã, das 7h20 às 12h30, quando os jogos forem realizados às 16h, e das 7h20 às 12h, quando os jogos acontecerem às 13h.

“Buscando conciliar nossa programação das aulas com o desejo das famílias de assistirem aos jogos com seus filhos, nos dias em que o Brasil estiver em campo, teremos um horário diferenciado de atividades”, informou em circular.

Já para as crianças da educação infantil, a escola funcionará no seu horário regular nos dias de jogos do Brasil. No entanto, a escola vai permitir que os pais busquem alunos mais cedo nestes dias.

“Entendemos que algumas famílias queiram assistir aos jogos com seus filhos”, disse em nota o Santa Cruz.

Nos dias de jogos do Brasil, o horário de funcionamento da rede da Escola Mais, que tem sete unidades em São Paulo, permanece o mesmo, mas irá pausar as atividades pedagógicas 60 minutos antes do início dos jogos.

“Nestes dias, os alunos podem deixar a escola para acompanhar os jogos em casa ou permanecerem em suas unidades escolares. Aos que preferirem permanecer, será transmitido os jogos nos espaços da unidade em clima de torcida para o Brasil. Em razão dos horários das partidas, não haverá atividades pedagógicas após os jogos”, disse em nota.

Escolas públicas e particulares de São Paulo se organizam para dispensar alunos mais cedo ou planejam eventos para que juntos eles possam acompanhar os jogos da seleção brasileira. Foto: Paulo Liebert/Estadão

Na Escola da Vila, na zona oeste da cidade, as aulas estão mantidas e, durante os jogos, terá uma sala comum, com telão, para que as crianças possam assistir às partidas. Haverá também propostas para quem prefira seguir fazendo outras atividades.

“Já para as famílias que desejarem retirar seus filhos ou filhas antes do horário de jogo, haverá horários determinados para saída ou entrada (caso o jogo seja às 12h e interfira no período vespertino), que variam conforme a idade escolar”, acrescentou em comunicado.

No BIS - Brazilian International School, na zona sul, nos dias em que os jogos acontecem às 16h, os alunos serão liberados às 13h30. No dia que o jogo é às 13h, os estudantes não serão dispensados e irão assistir às partidas no colégio mesmo.

Na Escola Viva, também na zona sul de São Paulo, haverá alteração nas rotinas das aulas e nos cursos extracurriculares.

Na primeira fase, dia 24 de novembro, os estudantes da educação infantil e ensino fundamental 1 serão dispensados às 14h30. No caso do ensino fundamental 2 e médio, a dispensa acontecerá a partir das 13h15.

“O jogo das 13h, no dia 28, será transmitido na escola para todas as turmas e a saída será no horário normal. Excepcionalmente no dia 2 de dezembro, as turmas do ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio serão dispensadas a partir das 13h15 e as turmas de educação infantil da tarde poderão ir de manhã das 8h às 12h, pois a escola fechará a partir das 14h”, acrescentou em comunicado.

Escolas da rede pública de SP

Na rede municipal, será mantido o decreto que estabelece que o expediente das unidades da pasta poderá ser suspenso duas horas antes de cada jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (SME), foi publicado no último sábado, 12, portaria que organiza o funcionamento das escolas durante os jogos do Brasil.

“As unidades educacionais da administração direta e conveniadas da rede municipal possuem autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante os jogos, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades em que estão inseridas. Aquelas que decidirem por suspender o expediente, seguindo o decreto, deverão realizar reposição de conteúdo posteriormente, assim como reposição de horas de trabalho para os servidores”, afirma a secretaria.

Na hipótese de classificação da seleção nas próximas fases, ficam mantidas as mesmas orientações. As unidades permanecem com autonomia para definir suas programações durante os jogos, com reposição de aulas, em caso de suspensão de expediente, de acordo com a secretaria.

Da mesma forma, as escolas estaduais têm autonomia para definirem atividades diversificadas durante os jogos, respeitando o calendário que garante 200 dias letivos cumpridos, assim, caso alguma unidade interrompa as aulas, deverá elaborar plano de reposição, segundo informações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.