Após críticas, ‘Pipoca da Ivete’ volta à Globo com novo formato; entenda

Mesmo com o recorde negativo de audiência, a Globo investiu em mais uma temporada do Pipoca da Ivete, programa comandado pela cantora Ivete Sangalo. Para tentar recuperar a atração, que teve ibope menor que Globo Rural e Auto Esporte em sua primeira rodada, a emissora apostou em outro formato.

Com novos episódios a partir do próximo dia 17, o programa terá maior foco na parte musical. Serão vários novos quadros, e, da primeira temporada, permanecerá somente o Me Chama Que eu Vou, em que Ivete faz uma visita surpresa para fãs.

“O Pipoca está muito diferente, é um programa completamente novo. Mas tem uma coisa importante que não mudou: Ivete Sangalo”, contou o diretor artístico Creso Eduardo Macedo, em evento de apresentação à imprensa.

“É uma construção a partir das coisas que aconteceram”, ressalta Ivete. “A gente vai arrebentar a boca do balão, isso eu tenho certeza”.

Para a cantora, o fracasso da primeira temporada foi essencial para que o programa entrasse nos eixos. “Muitas vezes, você aprende na oportunidade, na tranquilidade, no conforto. E muitas vezes, a gente aprende na dor. E ainda que seja na dor e na falta de compreensão, é maravilhoso poder aprender. O que aconteceu no primeiro Pipoca foi entender como seria o meu programa para ter esse agora”.

Entre os novos quadros, estão Meu Namorado É Melhor, em que casais participam de uma competição musical; o Enganation, em que três pessoas se apresentam usando playback e a plateia tem que adivinhar de qual das três é a voz; o Sobe no Trio, em que Ivete recebe convidados em cima de um trio elétrico; e o Pipoca do Amor, em que a apresentadora dará conselhos amorosos para fãs e para a plateia.

“A gente não está trabalhando com estruturas, mas sim com pessoas”, contou Ivete. “Então, não é uma coisa estática ou algo que se possa rotular. Tudo é muito divertido, é uma compreensão dessas mil facetas emocionais: a gente quer rir, quer se emocionar, quer ver o sonho de alguém realizado, ver criatividade, quer algo novo, quer ver como a Ivete vai fazer isso ou aquilo, como é que o público vai sentir”.

“Eu sou uma comunicadora”, lembrou Ivete em matéria no Show da Vida. “Já sou apresentadora do meu próprio show”.