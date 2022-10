Agorafobia: Entenda o transtorno mental sofrido por Ronnie Von

O apresentador Ronnie Von revelou que já sofreu com agorafobia. Durante a edição desta quinta, 20, do programa Sensacional, que vai ao ar às 23h na Rede TV!, ele fala sobre a questão.

“Eu tive um negócio chamado agorafobia, em que você não pode ter muita gente em volta, porque você começa a passar mal e suar frio”, disse à apresentadora Daniela Albuquerque.

De acordo com o artista, o problema o afastou das viagens de avião e até fez com que ele precisasse sair às pressas de uma cerimônia de casamento.

“Três horas da manhã acordei a Kika (esposa de Ronnie) e disse: ‘Aqui na gaveta você vai encontrar o contrato de não sei o que’ e ela: ‘Por que você está falando isso?’. Respondi: ‘Porque eu estou morrendo’. Você tem a sensação nítida de que está morrendo”, revelou.





O que é agorafobia?

De acordo com Renan Rocha, psicólogo e professor do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, a agorafobia é um transtorno do espectro das fobias e ansiedades.

“Tem uma relação direta com o medo de situações que, de alguma maneira, possam colocar a pessoa em uma situação de indisposição, de constrangimento, que possam retirar dela a capacidade de reagir de alguma forma”, conta.

O especialista explica que a doença também está relacionada a questões de síndrome do pânico e de crises de ansiedade no geral: “De certa forma, ela está muito próxima de quadros que acabam fazendo com que a pessoa procure reter-se da interação social”

“Por exemplo, acaba desejando ficar mais tempo em casa, não estar necessariamente nas relações com outras pessoas por conta de todas as fantasias do que isso pode em maior ou menor medida causar”, completa.

A agorafobia pode afetar a qualidade de vida de um indivíduo, uma vez que causa privações. Rocha explica que se a pessoa com a doença sente medo de estar constrangida, presa ou imposta a uma situação vexatória, ele terá uma tendência ao isolamento social.

“A agorafobia pode, por exemplo, prejudicar a capacidade de uma pessoa estudar, trabalhar, ir para diferentes espaços e fazer diferentes coisas no âmbito do lazer, da cultura. Todas essas questões podem ser prejudicadas se a pessoa não for devidamente acompanhada”, diz.

O apresentador Ronnie Von revelou que sofre com ansiedade que a agorafobia já o prejudicou em situações de interação social. Foto: Talentmix Comunicação

Como reconhecer e tratar a agorafobia?

“A principal forma de um sujeito descobrir que ele tem um quadro agorafóbico, como qualquer outro transtorno mental, é a partir da assistência profissional especializada”, aponta Rocha.

De acordo com o psicólogo, é comum que quando as pessoas encontrem casos como o de Ronnie Von, que foi a público falar sobre a doença, elas pesquisem na internet o que aquilo significa. Ao se identificar com a situação, contudo, é essencial procurar a ajuda de um especialista.

O tratamento para a agorafobia pode ser feito através da psicoterapia, nas mais diferentes abordagens que a psicologia oferece. Em alguns casos, o acompanhamento psiquiátrico também pode ser eficaz.

“A gente costuma dizer que o medicamento (receitado pelo psiquiatra) pode servir como um anteparo que acalma a pessoa e estabiliza o quadro para que a psicoterapia possa chegar com uma pessoa mais calma e, com ela, pensar a mudança comportamental, a mudança de visão e o estabelecimento de ações que efetivamente consigam auxiliar no enfrentamento do quadro”, completa o professor.

Rocha destaca que a saúde mental deve ser discutida todo dia. Segundo ele, as pessoas costumam ter muito preconceito com transtornos mentais e com o sofrimento psíquico, mas todos sofrem com essas questões. “Quando a pessoa toma a coragem de se cuidar, ela está somente produzindo um benefício para si mesmo”, diz.

