Mitos e dúvidas sobre o uso de anticoncepcional

As reações à pílula variam: pode diminuir o fluxo menstrual, as cólicas, melhorar o cabelo e a pele, por exemplo Foto: Paille/ Creative Commons

O anticoncepcional costuma ser a primeira opção para mulheres que procuram um método contraceptivo, ou até para aquelas que querem diminuir a TPM eas cólicas. Muitas dúvidas surgem a respeito do seu uso, no entanto. O ginecologista Renato Gil Nisenbaum explica como seu uso pode ser benéfico e, algumas vezes, prejudicial à saúde.

Leia também Conheça os riscos de contrair trombose com uso de anticoncepcional

O ginecologista conta que cada paciente pode responder de uma forma à medicação, não existindo, portanto, uma marca superior a outra. As reações à pílula também variam, ela pode diminuir o fluxo menstrual, as cólicas, melhorar o cabelo e a pele, por exemplo. Mas também pode gerar um aumento de peso e causar sérias doenças, como a trombose.

Por isso, o doutor recomenda que a medicação seja utilizada com cuidado. “Deveria ser vendido somente com prescrição médica”, afirma. Renato acredita que a facilidade de se comprar as pílulas pode ser arriscada, porque há uma necessidade de explicar as diversas restrições do remédio, já que nem todas as mulheres podem utilizá-lo. Existe uma elegibilidade mundial do uso da medicação, que seleciona quem está no quadro de risco, portanto, exames são essenciais antes do consumo.

O especialista esclarece outras dúvidas a respeito do uso das pílulas: