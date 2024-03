‘Fomo’ e ‘Folo’: entenda os vícios sociais da Geração Z

Os sintomas do 'Fomo' e do 'Folo' Os estudos já dão conta de alguns sinais que alguém com "Fomo" ou "Folo" podem sentir. Uma revisão da literatura sobre o tema mostrou que a pessoa tem o desejo de fazer todas as atividades que aparecem nessas plataformas; ela se sente mal quando não está presente em algum evento que o seu círculo compartilhou nas redes; ela constantemente checa seu aparelho; ela se desespera quando está fora do ambiente virtual.

Com isso, a ansiedade gera resultados negativos, que incluem a perda do foco, queda da interação face a face, sono irregular, procrastinação, aumento dos níveis de estresse. "As pessoas estão se sentindo desvalorizadas e desconfortáveis quando estão offline. E com mais dificuldades de viver no offline, vão vivendo cada vez mais no online", aponta Clara Becker, diretora executiva das Redes Cordiais.

O remédio para esses tipos de ansiedade está no uso controlado das redes sociais - o desafio do século. Nesse sentido, o processo de educação midiática aparece como uma forma de rever a relação das pessoas com a internet. O objetivo final é trazer mais controle para o usuário e tornar o ambiente digital mais saudável: "A educação midiática vai permitir fazer uma leitura crítica das redes sociais, inclusive sobre o papel das redes sociais na vida", diz Clara Becker.

Especificamente na contenção do "Fomo" e do "Folo", especialistas recomendam o controle parental das redes sociais. Saber o que os filhos estão consumindo, com quem eles estão falando e controlar o tempo de tela são estratégias importantes para evitar alguns problemas decorrentes dessa ansiedade, como a baixa autoestima e o esgotamento.