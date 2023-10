Após vídeo imitando Bruno Mars viralizar, feirante reencontra família em Santos

Recentemente, um feirante chamou atenção no TikTok por fazer uma paródia da música Locked Out of Heaven, de Bruno Mars em Santos, litoral de São Paulo. Graças ao vídeo, ele conseguiu reencontrar a sua irmã, com quem não tinha contato há cerca de quatro anos.

O homem foi gravado durante a feira na Avenida Francisco Glicério, no bairro Campo Grande, em 7 de outubro, vendendo alface e couve-flor no ritmo da canção. O vídeo original, publicado pelo usuário @igoryudii, atingiu quase 5 milhões de visualizações.

Em entrevista ao site G1, Fernanda, irmã de Rubens Carvalho de Castro, 52, comentou: “Eu não tinha o telefone e nem a rede social dele, mas quando vi esse vídeo na internet fiquei doida. Pensei: ‘Graças a Deus ele está vivo e bem’. Ele teve essa opção de morar em Santos e viver a vida dele, mas ficamos desesperados sem notícias”.

Após reconhecer o irmão no vídeo, ela saiu de Mogi das Cruzes, onde mora, e viajou para Santos, buscando diversas feiras até encontrá-lo, na terceira em que visitou. A dupla ainda afirmou que a ideia é que Rubens viaje em breve a Mogi para rever outros membros da família.