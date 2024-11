‘Arrume Sua Cama’: 3 lições para quem quer mudar a vida, além de começar o dia esticando os lençóis

O livro Arrume Sua Cama não é só sobre arrumar a cama. Pode parecer piada ou até mentira, mas o best-seller de William H. McRaven fala sobre pequenos atos diários que podem mudar a sua vida. E sim, arrumar a cama está logo no início do livro, mas não é só isso.

O autor é um almirante que tentou durante anos ser reconhecido e respeitado no meio, e foi convidado para uma aula inaugural para os alunos de graduação da Universidade do Texas para falar sobre a sua trajetória. O sucesso foi tanto que ele decidiu juntar em um livro os 10 ensinamentos sobre liderança e boa convivência que ensinou para a turma — a obra disparou na lista de sucesso do The New York Times e foi lançado pela Editora Planeta no Brasil, em 2019.

Best-seller 'Arrume a sua cama' traz ensinamentos com pequenos atos para mudar a visão de liderança e da vida pessoal Foto: Beatriz França

Por mais que autoajuda não seja seu gênero literário preferido ou se você tiver algum preconceito com este tipo de livro, sugiro que dê uma chance para Arrume Sua Cama, pois ele te prende do início ao fim. “Se você quer mudar sua vida, ou talvez o mundo, comece arrumando a sua cama”, é assim William H. McRaven finaliza o primeiro capítulo. Confira abaixo 3 ensinamentos do livro:

Você não vai conseguir sozinho

“Ninguém está livre de momentos trágicos na vida. [...] Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar a vida. Faça tantos amigos quanto possível e nunca esqueça que seu sucesso depende de outros.” William H. McRaven, em 'Arrume a sua cama'

Você precisa ousar mais

“A vida é uma luta, e a possibilidade de fracasso está sempre presente, mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Sem forçar seus limites, sem vez ou outra se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível em sua vida” William H. McRaven, em 'Arrume a sua cama'

Nunca, jamais, desista!