Avós se sentem ‘espionados’ quando cuidam dos netos. Como conversar sobre a babá eletrônica?

Meghan Leahy, especialista em educação e autora do livro Parenting Outside the Lines (algo como “Criação Fora da Curva”), é colunista do The Washington Post e tira dúvidas dos leitores sobre criação dos filhos. Neste texto, ela responde à dúvida de um casal de avós sobre como conversar com os pais da neta sobre o monitoramento constante com a babá eletrônica.

PUBLICIDADE Cara Meghan: Nós adoramos cuidar da nossa neta de 18 meses quando os pais dela viajam. Ela é uma criança tranquila que geralmente segue um cronograma definido: soneca às 11h, hora de dormir às 19h, e lanches e refeições em horários estabelecidos. O problema é que os pais dela têm babás eletrônicas com câmeras apontadas para o berço e para a sala de estar. Como a criança segue uma rotina tão específica, eles se conectam nas refeições e na hora de dormir para verificar como está. Em uma visita, recebi uma ligação 15 minutos depois que a soneca deveria ter acabado, sugerindo que eu a acordasse ou ela não dormiria.

A babá eletrônica é um recurso comum aos pais hoje em dia, mas pode incomodar quem está cuidando da criança. Foto: Robert Kneschke /adobe.stock

Na verdade, ela havia acordado no meio da soneca, brincado quietinha no berço por 15 minutos e voltou a dormir. Eu estava me preparando para acordá-la baseado no tempo correto de sono, e não no horário do relógio. Na nossa última visita, colocamos ela na cama no horário certo, mas ela não pegou no sono por mais de uma hora, brincando quietinha no berço. A mãe ligou preocupada, perguntando se o abajur estava muito forte ou a máquina de som muito alta.

Odeio que ela não consiga relaxar enquanto está fora, e realmente detesto me sentir microgerenciada e espionada. Como lidamos com isso? Eu me encontro realmente frustrada e incapaz de relaxar e simplesmente aproveitar o tempo com nossa neta porque sinto que estamos sendo constantemente vigiados e julgados. Tenho ouvido histórias similares de amigos que são avós.

Resposta: De câmeras de campainha a câmeras de babá, nossa cultura está obcecada em monitorar todos os tipos de pessoas (e animais). Como muitos de nós crescemos com acessos muito diferentes, é difícil discernir o que é necessário e o que beira o neurótico. Por exemplo, eu critico um novo pai verificando a câmera enquanto o pequeno está na creche? Provavelmente não. É necessário ficar encarando uma babá eletrônica enquanto um bebê saudável dorme no andar de cima? Bem, essa é uma questão mais difícil. Seu problema com esses pais jovens fica em algum lugar no meio desses dois exemplos.

Para começar, você parece totalmente razoável. Não ouço nenhum “sou mais velho e sei de tudo e não preciso que ninguém fique me olhando” que às vezes vejo vindo dos avós. Na verdade, você sente empatia pela mãe que não consegue relaxar, e adoro ver isso.

Você menciona especificamente que cuida do bebê quando os pais estão viajando, então fico curiosa sobre quão frequentemente isso acontece. Se, por exemplo, os pais viajarem duas vezes ao ano, você pode decidir tolerar e lidar com o monitoramento pelo bem de passar tempo com sua neta. Quando você mentalmente decide que a mãe ligará dia e noite, você pode simplesmente aceitar e decidir não se aborrecer.

Se os pais viajam com frequência ou você se sente incomodado por esse monitoramento, você precisa pedir para conversar com eles. Esclareça, antes de se encontrar, o que você pretende alcançar com essa discussão. Pode ser algo como você quer que os pais se sintam tranquilos, você quer se sentir um pouco mais confiável e está procurando um meio-termo entre esses dois pontos. Ao refletir sobre seus próprios pontos de discussão, é menos provável que você desvie para sentimentos feridos e exemplos mesquinhos.

Avós devem conversar com os pais da criança e demonstrar empatia ao questionarem o uso excessivo da babá eletrônica. Foto: Rido/adobe.stock

Quando você se sentar com os pais, comece com quanto valoriza sua neta e eles. Admita como a criação foi diferente para sua geração, que teria sido bom ter uma maneira de “verificar” às vezes e que você aprecia que é assim que a paternidade é agora. Então, diga algo como: “Eu sei que a rotina da Octavia é importante, e espero que possamos definir alguns momentos para nos atualizarmos em vez de receber chamadas de última hora. Elas me distraem, e acho que isso ajudaria vocês a se sentirem mais relaxados em sua viagem/férias muito merecidas do trabalho estressante. Que horários são melhores para vocês? Fico feliz em ligar ou enviar mensagens com atualizações.”

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE A recepção deles depende do seu relacionamento com esses pais, e você deve usar seu conhecimento dessas dinâmicas para se comunicar da melhor forma com eles. Por exemplo, se você sabe que o parto foi traumático, você reconhecerá que deve ser assustador deixá-la. Se o casal sofreu um aborto espontâneo, você reconhecerá o quão especial essa criança é. Se você sabe que eles sofrem de ansiedade, você reconhecerá que a imaginação pode ir longe quando você está longe do seu filho. Quanto mais empatia você oferecer aos pais, mais provável é que eles se sintam vistos, e quanto mais vistos se sentirem, mais provável é que relaxem (e te incomodem menos). Você entende o ponto: você quer trabalhar com o que tem na sua frente com amor e compreensão. Só você pode decidir o quanto quer resistir aqui. Vale dizer, eu também fui uma mãe jovem que às vezes super-monitorou meus bebês e só o tempo, a sabedoria e a experiência me ajudaram a ver que o monitoramento apenas causava mais ansiedade. E sim, eu admiti isso à minha mãe; ela sempre foi gentilmente tolerante com meus caprichos até que eu amadureci como mãe. Tenha em mente que os pais precisam de tempo para amadurecer, assim como seus filhos. Faça o que fizer, mantenha-se na vida da sua neta! É uma bênção para todos vocês. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.