Bulldog Francês: Como lidar com problemas respiratórios comuns da raça?

Pequenos, musculosos e robustos, mas nem por isso, menos carinhosos. Os bulldogs franceses são ótimos companheiros para seus tutores e, apesar de terem um comportamento mais tranquilo, são muito brincalhões. No entanto, quem tem um desse em casa precisa estar ciente de que eles podem apresentar alguns problemas como a síndrome braquicefálica.

Carinhosos, bulldogs franceses precisam de uma atenção especial à sua saúde respiratória. Foto: Patryk Kosmider/adobe.stock

“Os Bulldogs Franceses fazem parte das raças braquicefálicas (com focinho achatado), o que os torna mais propensos a problemas respiratórios”, aponta o médico-veterinário Pedro Risolia. Contudo, existe uma solução simples como manter o peso do animal e evitar exercícios que sejam muito estressantes para eles.

Quais são as principais características dos Bulldogs Franceses?

O Bulldog Francês é uma raça de pequeno porte, musculosa e robusta, sua pelagem é curta e lisa, e podem apresentar cores como fulvo, tigrado e branco com manchas. “Sua aparência é bastante característica, especialmente seu tronco forte, com orelhas parecidas com as de um morcego e focinho achatado”, explica Risolia. A questão do focinho é uma das características mais marcantes desses bichos. Eles geralmente pesam entre 8 e 14 kg e têm um temperamento muito afetuoso.

Como é o comportamento desses animais?

PUBLICIDADE Bulldogs Franceses são conhecidos por serem companheiros amorosos e muito afetuosos. “Em geral, têm um comportamento mais tranquilo, mas são brincalhões e gostam de estar perto de seus donos”, diz o veterinário. Apesar do porte pequeno, eles não são tão agitados como algumas outras raças do mesmo porte que eles e se adaptam bem a ambientes internos, podendo viver em apartamentos sem tanto problema. “Quanto à convivência com crianças, eles costumam ser excelentes companheiros, sendo pacientes e carinhosos. São bons cães de família, mas, como sempre, é importante supervisionar a interação entre o cão e crianças pequenas para evitar acidentes”, aponta o profissional.

Como evitar os problemas respiratórios?

O fato de serem braquicefálicos aumenta os riscos deles terem problemas respiratórios. Risolia diz que, para lidar com esses problemas, é bom evitar exercícios extenuantes, especialmente em climas quentes ou úmidos, pois o esforço pode agravar a respiração. “Mantenha o peso sob controle, já que o sobrepeso pode pressionar o sistema respiratório, mantenha o pet em ambiente fresco e ventilado, evitando ambientes muito quentes”, orienta.

Uma outra solução é a cirurgia corretiva, que é indicada para casos mais extremos, corrigindo, assim, as anomalias do trato respiratório do animal, melhorando sua qualidade de vida. É importante ressaltar que o acompanhamento com um médico veterinário é essencial, ainda mais se os tutores de cães dessa raça notarem alguma dificuldade respiratória, respiração ruidosa ou cansaço excessivo após atividades leves.

Publicidade

Exercícios leves e boa hidratação são cuidados necessários aos animais desta raça. Foto: adrianad /adobe.stock

Quais os principais cuidados que esses cães necessitam?

Por conta das características da raça, os Bulldogs Franceses requerem cuidados específicos. “Eles necessitam de cuidados com a pele devido às dobras faciais, é importante a limpeza regular entre as dobras para evitar infecções e dermatites”, afirma Risolia. O veterinário também diz que é importante que eles pratiquem atividade física regular, mas com moderação, já que apresentam tendência a ter problemas respiratórios, Segundo o profissional, caminhadas curtas e brincadeiras leves são ideais.

Para evitar o sobrepeso, que também pode dificultar a capacidade respiratória desses bichinhos, é importante controlar bem a dieta, oferecendo uma ração de boa qualidade e evitando guloseimas em excesso.

Como eles têm o focinho achatado, têm dificuldade em regular a temperatura corporal e são muito sensíveis ao calor. “Assim, evite passeios e atividades físicas em horários de maior calor, mantenha o pet sempre em locais frescos e ventilados e disponibilize água fresca constantemente. Importante nunca deixá-los em carros estacionados ou em áreas sem sombra”, alerta Risolia.

Dicas para quem quer adotar um Bulldog Francês

Independentemente dos problemas que podem adquirir por conta das especificidades da raça, como são bichinhos tão carinhosos, muitas pessoas preferem um Bulldog Francês na hora de adotar seu bichinho de estimação. Abaixo, algumas dicas de Risolia para quem quer levar um desses para casa.