Como organizar um casamento intimista? 5 dicas organizar a cerimônia favorita dos famosos

As grandes festas de casamento, gradualmente, são substituídas por cerimônias mais enxutas e aconchegantes: o intimismo veio para ficar. A diminuição das dimensões da festa não significa uma redução no trabalho e no planejamento que esse tipo de evento exige.

Por isso, a cerimonialista Nátali Maia Calomino, especialista no ramo há 13 anos e conhecida como a Fada Madrinha do cerimonial, explica o passo a passo de um casamento intimista: desde as decorações, o cuidado com os convidados, a comida e a bebida e as melhores dicas para a preparação de um dos eventos mais especiais na vida de um casal.

Casamentos intimistas viram febre entre noivos e noivas Foto: Supamotion/Adobe Stock

O que é um casamento intimista?

PUBLICIDADE O casamento intimista é uma cerimônia reduzida, voltada para no máximo 50 pessoas, em que os noivos e noivas podem desfrutar de maneiras diferentes. Podem variar de acordo com o gosto do casal: de chalés e jantares íntimos de inverno a casamentos de praia, mas sempre voltados para poucos convidados e pensando em elementos personalizados que serão especiais para os envolvidos. O estilo é muito popular entre as celebridades, por ser confortável para os casais que desejam um evento que possa ser desfrutado por ambos. Felipe Simas e Mariana Uhlmann, por exemplo, casados desde 2016, realizaram na época um evento intimista, ao ar livre, assim como Tiago Abravanel e Fernando Poli, que oficializaram sua união na cobertura do prédio onde moram.

Casais optam por gastos mais essenciais, deixando de lado luxos com convites e decorações extravagantes e investindo nos serviços, música e diversões para os convidados Foto: Rawpixel/Adobe Stock

Com quanto tempo de antecedência devo me preparar para o casamento

A preparação do casamento varia de cliente para cliente, e pode ser feita rapidamente, mas os riscos correm com a falta de disponibilidade dos serviços escolhidos pelo casal. A organizadora fala que o ideal é vir com um ano e meio de antecedência, para evitar imprevistos.

O que servir em uma cerimônia intimista?

Dependendo do gosto do casal, a cerimônia e o que é servido nela devem variar. Casamentos na praia, por exemplo, pedem opções mais refrescantes e geladas, como ceviches de peixe e saladas. Já casamentos em chalés e durante o inverno podem acomodar paladares e sabores mais fortes, como espetos de queijo, escondidinhos individuais e outros tipos de aperitivos e pratos quentes, chamados de finger foods (comidas que se comem com as mãos).

Cerimônias podem ser realizadas em chalés, hotéis, praias, e até mesmo dentro de casa Foto: Irina/Adobe Stock

Quanto custa um casamento intimista?

Além dos itens essenciais, ela explica que, na maioria das vezes, um casamento intimista pode sair mais caro do que um evento grande: “Porque 60% dos fornecedores cobram por evento, não pelo número de pessoas. Apenas itens por quantidade são reduzidos. Mas, como a maioria dos clientes aproveita que está com poucos convidados para investir mais em uma lembrancinha, em mimos, experiências, acaba saindo mais caro”, diz.

Publicidade

Ainda assim, as prioridades devem ser sempre focadas nas experiências do casal durante o evento. “Independentemente do estilo, você precisa priorizar o que irá prejudicar na qualidade do evento caso opte por economizar. A assessoria, por exemplo, é quem será a responsável por todo o teu evento. Foto e vídeo são as únicas coisas que sobram [depois que o evento termina]”, completa a cerimonialista.

Dicas para um casamento sem imprevistos

Independente do número de pessoas e das prioridades do casal, o trabalho com os fornecedores e com o evento é sempre o mesmo. A cerimonialista finaliza com o essencial: “Contratar tudo com qualidade e antecedência é fundamental. Tenha uma assessoria desde o início para não correr o risco de fechar algo que possa prejudicar na qualidade do evento”.