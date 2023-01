Imóvel inspirado em apartamento da Monica, de ‘Friends’, pode ser alugado em Porto Alegre

Um dos grandes desejo dos fãs de Friends foi atendido: é possível se hospedar no icônico apartamento de Monica Geller (Courteney Cox). Embora a série se passe em Nova York, nos Estados Unidos, o imóvel para temporada está localizado no Brasil, em Porto Alegre.

Nomeado de Ape da Monica, o espaço está disponível no Airbnb e acomoda até quatro pessoas, com diária que varia entre R$ 550 a R$ 650 e classificação de cinco estrelas. A responsável é a empreendedora Giovanna Previdi, com selo de superhost no aplicativo.

Ape da Monica é alugado em Porto Alegre pelo Airbnb Foto: Airbnb

Conforme descrição do anúncio, o imóvel, apesar de menor que o original da série, conta com “cozinha equipada para uma chef cozinhar, mesa redonda para refeições, sala para reunir os amigos, quarto da Monica (pequeno), quarto da Rachel (pequeno), banheiro com chuveiro e banheira, um cômodo oculto, e até uma janela do ‘terraço com vista para Greenwich Village’. E, claro, paredes roxas (óbvio), móveis antigos, muitos quadros, flores artificiais e tantas outras referências ao apto original”.

Além de um perfil no Instagram com mais de 30 mil seguidores, que coleciona comentários entusiasmados, o Ape da Monica conta com diversas avaliações positivas no Airbnb. Hóspedes do imóvel elogiam a fidelidade do local ao seriado e a atenção da anfitriã em mensagens como: “Tudo remete ao original”, “Local impecável”, “Atendimento é ótimo e a limpeza do espaço impecável” e “Experiência maravilhosa”.