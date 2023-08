Na música, nada se cria? Influencer viraliza apontando faixas ‘recicladas’, de Shakira a Metallica

Um influenciador boliviano tem feito sucesso no Instagram e no TikTok ao apontar faixas “recicladas” de diversos artistas, como Shakira, Metallica, Maneskin, Maroon 5 e mais.

Em seus vídeos, Tavo Arraya faz comparações com canções mais antigas ou mais atuais, e mostra como elas possuem similaridades em relação ao ritmo ou até à letra.

Em uma publicação que já tem mais de 9,1 milhões de visualizações no TikTok, ele brinca: “Quando você escuta as músicas da Dua Lipa com seu pai”.

Ele coloca para tocar a canção Break My Heart, lançada pela cantora em 2020, e, em seguida, aparece usando um bigode falso tocando a faixa See You Tonight, lançada em 1987 pela banda INXS. Tavo faz outras comparações no vídeo; assista:

Já em outra publicação feita no mesmo formato, ele compara diversas músicas da banda Metallica com faixas de artistas como Iron Maiden, Pearl Jam, David Bowie e Bleak House. Veja:

Continua após a publicidade

Escutando as músicas de Shakira, o influenciador foi mais longe ainda e apontou comparações com canções menos conhecidas do público.

Ele lembrou que Waka Waka, tema da Copa do Mundo de Futebol de 2010, usa partes da faixa Zangalewa (Waka Waka), lançada em 1986 pela banda camaronesa Golden Sounds.

Em seu perfil no TikTok, Tavo faz diversos vídeos sobre música. Em uma das publicações, inclusive, ele explica a diferença entre sample, interpolação e plágio, ou seja, entre as formas de usar uma parte de uma música de outro artista com autorização ou de simplesmente copiá-la.

Com menos frequência, ele também aparece fazendo covers. Ele já cantou De Musica Ligeira, da banda argentina Soda Stereo, canção que deu origem à faixa À Sua Maneira, do Capital Inicial. Confira: