Lollapalooza Brasil abre lote extra de ingressos para 2º dia; saiba como comprar

O Lollapalooza Brasil anunciou a abertura de um novo lote de ingressos para o segundo dia do festival, que ocorre entre 24, 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

De acordo com a organização, as entradas para o sábado, 25, haviam se esgotado em menos de 12 horas. Agora, os fãs terão mais uma oportunidade de adquirirem os ingressos.

A banda blink-182 é a grande atração da noite, com o retorno da formação original com Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker. Também se apresentam nesta dia atrações como Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Ludmilla e Pitty.

As vendas para o novo lote começam nesta terça-feira, 14 de fevereiro, a partir das 12h, no site do evento ou na bilheteria oficial, no Teatro Renault, em São Paulo.

A organização não divulgou os valores completos, apenas que o lote extra será vendido por “a partir de R$ 650″. Lembrando que, na bilheteria física, o cliente fica isento da taxa de conveniência.

Para os dias 24 e 26 de março, que contam com atrações como Billie Eilish, Lil Nas X, Drake e Rosalía, os ingressos ainda estão disponíveis, através dos mesmo canais.

