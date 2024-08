Noiva de 20 anos viraliza ao contar que beijou pela primeira vez no altar; veja vídeo

Uma jovem de 20 anos ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar que guardou seu primeiro beijo para o dia do casamento. A brasileira Vitória Martinello viralizou ao publicar um vídeo no TikTok mostrando o exato momento em que, no altar, deu o primeiro beijo de sua vida no noivo. Assista acima.

Na legenda, ela escreveu: "Tenho 20 anos e guardei meu primeiro beijo para o amor da minha vida". A postagem, que já tem mais de cinco milhões de visualizações, gerou uma enxurrada de comentários, com muitos usuários expressando surpresa e até incredulidade. "Primeiro beijo?", questionou uma internauta, ao que Vitória respondeu: "Sim, foi o meu primeiro beijo de toda a vida. Nunca havia beijado ninguém antes". Outro comentário dizia: "Não é algo que eu faria", enquanto um terceiro destacou: "Ela foi corajosa".

Vitória Martinello viralizou no TikTok ao revelar que deu o primeiro beijo no altar. Foto: Reprodução/TikTok/@vitoriamartinelloo

Em um outro vídeo no TikTok, gravado antes do casamento, Vitória também compartilhou a origem da sua decisão. Ela contou que, desde os 10 anos, acreditava que o primeiro beijo deveria ser dado apenas no altar, uma ideia que começou a questionar ao perceber que muitas pessoas não seguiam essa prática.

Isso a levou a tomar uma decisão: comprar um anel e fazer uma aliança com Deus, prometendo que seu primeiro beijo seria reservado para o casamento. “Não fiz essa promessa para agradar meus pais ou qualquer outra pessoa. Fiz para Deus, o que torna essa promessa a mais importante da minha vida”, explicou.

Ela ainda acrescentou que a escolha de esperar pelo casamento foi motivada pelo desejo de encontrar alguém que a amasse por quem ela é, e não apenas pela atração física. Vitória reconheceu que não foi fácil manter a promessa, mas afirmou que sua vontade de honrar seu compromisso com Deus foi maior. “Estou muito ansiosa”, concluiu.