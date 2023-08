Show internacional e diárias no Fasano: misteriosa festa de 15 anos em MG viraliza nas redes; veja

No último domingo, 6, uma festa de 15 anos foi o entretenimento de muitos usuários no Twitter. Detalhado em um fio na rede social pelo usuário Fernando Veloso, o evento milionário era o aniversário da filha de Daniel Vorcaro, 39, sócio majoritário do Banco Master, dono do Fasano Itaim e um dos novos investidores da SAF do Clube Atlético Mineiro.

De acordo com o jornal O Globo, a preparação para o evento, que teria ocorrido no último final de semana, envolveu asfaltar ruas de acesso ao condomínio Miguelão em Nova Lima, Minas Gerais.

Além disso, um palco foi construído exclusivamente para o local. Para os vizinhos, foram ofertadas cestas de bebidas e um convite para se hospedar no luxuoso hotel Fasano de Belo Horizonte, caso tivessem algum incômodo com a festança.

Entre as atrações que se apresentaram na festa, estavam os DJs internacionais The Chainsmokers, que tocarão no megafestival The Town, principal evento de música de São Paulo.

Também tocaram nomes expressivos da música eletrônica brasileira, como Alok, Dubdogz, Kvsh e Dennis.

Suposta programação de shows na festa de 15 anos da filha de banqueiro Foto: Reprodução/Twitter

Os investimentos no evento não pararam por aí: ainda de acordo com o fio, a festa contou com um bolo encomendado em São Paulo por cerca de R$ 25 mil. Nas imagens, além do bolo, é possível ver a longa mesa de aperitivos, confeitaria e bar.

Bolo da celebração teria custado R$ 25 mil Foto: Reprodução/Twitter

No Twitter, o usuário responsável pelo fio estima que o gasto total da festa esteja entre 15 e 20 milhões de reais.

Nos últimos meses, Daniel foi notícia por estar entre os investidores do fundo da SAF do Clube Atlético Mineiro, além de adquirir o projeto Fasano Itaim ainda em 2023.