‘Fui denunciado’: Daniel Erthal perde a kombi que ganhou de presente; entenda

O ator Daniel Erthal, 41 anos, atualizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, com a notícia de que perdeu a kombi que ganhou de presente dos fãs para trabalhar. Ele conta que foi denunciado, pois deixou um morador de rua dormindo na kombi em Copacabana enquanto ele filmava um longa em Miguel Pereira, município do Rio de Janeiro. Após a denúncia, o ator descobriu com o despachante que o veículo possuía dívidas ativas, e resolveu não recuperá-lo.

Daniel Erthal abraça a kombi de ganhou de fãs Foto: Reprodução/ Instagram @erthalera

PUBLICIDADE “Infelizmente eu perdi a kombi hoje. A pessoa que me ajudou, o Tiago, não sabia dos débitos que tinham nessa kombi, tem dívida ativa”. Ele foi denunciado após deixar um morador de rua dormir dentro do veículo, perto de Copacabana, Rio de Janeiro. Daniel conta que resolveu “esmiuçar com o despachante”, e descobriu que a kombi possui cerca de R$ 50 mil em débito de uma mercearia. Ele resolveu não recuperar o veículo depois da descoberta.

Segundo ele, a kombi faria parte de um projeto de viagens pelo Brasil, que foi adiado com a notícia. “Era um projeto muito palpável. Agora sem a kombi, fica tudo mais distante”. O projeto contava com uma reforma no veículo.

Atualmente, Daniel vende bebidas como ambulante de maneira inusitada, na “Ilha da Sede”, projeto que criou em 2023.

“Ficam as memórias. É triste, mas bola pra frente. Vamos ser felizer com o que a gente tem hoje”, finalizou.

Erthal estreou na TV em 2004, na novela Da Cor do Pecado, mas ficou conhecido por sua participação em uma das temporadas de Malhação, com o personagem Léo. O ator ainda esteve em novelas como Belíssima, Eterna Magia, Bela, a Feia, Rebeldes, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story, Jezabel e Cara e Coragem.