Daniel Erthal ganha papel em filme dirigido por pai de Chay Suede

Conhecido especialmente por seu trabalho em Malhação (2006), Daniel Erthal viralizou nas redes sociais ao ser visto trabalhando como vendedor ambulante. O ator resolveu investir em seu próprio negócio após sentir o aumento da escassez de trabalhos no ramo artístico.

Apesar do sucesso de seu empreendimento, a Ilha da Sede, Erthal não deixou a atuação de lado e foi confirmado no elenco de Agonia, filme dirigido por Roobertchay Rocha, pai de Chay Suede, ator com quem contracenou em Rebelde Brasil (2011).

Em entrevista à revista Quem, o artista revelou que as gravações do longa-metragem devem começar em março deste ano e que, nesse período, não pretende parar de trabalhar como vendedor ambulante.

Daniel Erthal dará vida a Sandro, um dos antagonistas da produção. De acordo com o artista, o personagem será um assaltante psicopata, que fará parte do suspense principal do filme. “A trama gira em torno do casal central, vivido por Sérgio Menezes e Juliana Knust. Meu personagem tem prazer em dominar essa mulher e humilhar o homem provedor da casa.”, declarou à Quem.

O ator se mostra muito feliz com a oportunidade, alegando que o papel é uma oportunidade inédita em sua carreira. “É uma história muito forte. É um thriller de suspense. Nunca tive uma oportunidade como esta. Este personagem foi escrito para mim e dividirei a cena com um grande elenco.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais