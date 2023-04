Adele gravou álbum inédito em segredo e prepara lançamento, diz jornal britânico

Após o sucesso do disco 30, lançado por Adele em 2021, a cantora já estaria próxima de lançar um novo álbum. É o que afirma o jornalista Simon Boyle, do jornal britânico The Sun.

Segundo ele, a artista compôs e gravou diversas músicas inéditas em segredo ao longo do último ano após ter sido inspirada pelo seu relacionamento com o agente esportivo Rich Paul.

Fontes próximas a Adele teriam revelado que as novas canções são as mais otimistas e positivas de sua carreira e que a cantora está negociando para lançar o disco ainda em 2023.

Se a previsão se concretizar, este seria o menor tempo entre lançamentos da artista, já que 30 foi divulgado após um hiato de seis anos e os outros álbuns dela tiveram ao menos três anos de distância entre eles.

Adele durante performance no Brit Awards 2023. Segundo o 'The Sun', a cantora está preparando novo disco. Foto: Peter Cziborra/Reuters

“Parte de 30 foi realmente gravada antes da pandemia, então Adele ficou nesse disco por muito tempo durante o isolamento. Desde então, sua vida se transformou totalmente. Ela passou do fundo do poço para estar loucamente apaixonada e quer que o mundo saiba disso”, teria dito uma fonte.

“A música dela reflete isso e o próximo álbum será o mais otimista de todos. Ela não será a rainha das baladas de término por muito mais tempo”, completou. De acordo com o The Sun, a artista e Rich Paul se conheceram por meio de um amigo em comum e começaram a namorar em 2021.

Vale lembrar que recentemente Adele adicionou 34 novas datas à sua residência em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os shows do Weekends With Adele serão encerrados apenas no dia 4 de novembro.