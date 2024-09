Advogada de Deolane Bezerra é ex-BBB e trabalha para famosos; saiba quem é

Adélia também acabou indiciada na última quinta-feira, 12, por falsidade ideológica e associação criminosa (leia mais abaixo).

Conhecida por trabalhar com famosos, como as gêmeas Mirella e Mariely Santos, Camila Moura (ex-mulher de Lucas Buda), e Andrea Costa, Adélia é natural de Suzano, São Paulo, e integrou o BBB 16. Ela foi eliminada do reality show em março, e ficou conhecida entre os internautas por causa de um meme, em que chorava dentro do programa por estar com vontade de comer melancia.