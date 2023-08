Ator de Harry Potter e namorada são assaltados no Rio de Janeiro

O ator Alfred Enoch e sua namorada, Mona Godfrey, foram assaltados na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira, 23. O casal, que mora em Londres, na Inglaterra, veio ao Brasil para participar da cerimônia do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, promovido pela Academia Brasileira de Cinema. O ator concorreu ao prêmio de melhor ator pela atuação no filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.

Alfred Enoch e namorada são assaltados no Rio em noite de celebração do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro Foto: Reprodução/Instagram/@moncits

Nesta quinta-feira, 24, a professora de yoga se pronunciou sobre o roubo em seu perfil no Instagram. “Para minha família e amigos, não tenho telefone. Um dia de volta à cidade e fui assaltada a caminho de um evento esta noite”, escreve Mona ao dizer que substituir o seu telefone e restabelecer o número não será fácil já que está fora do Reino Unido. Mona pontuou que deve voltar no início de setembro.

“Estou bem - sempre um choque e nunca agradável - mas triste por ter perdido algumas das minhas fotos e vídeos [...] todos podemos agradecer a A [Alfred Enoch] por me impedir de correr atrás do cara (e depois me dando muito amor)”, acrescentou.

O furto aconteceu assim que os dois chegaram ao local do evento. Mona estaria com o vidro do carro aberto, ao lado do artista, quando pegaram o celular dela. A informação foi divulgada pelo UOL.

Quem é Alfred Enoch

Filho de uma brasileira, a médica Etheline Margareth Lewis Enoch, com o ator britânico William Russell, Alfred Enoch é conhecido por seu papel no filme Harry Potter e na série How to Get Away with Murder. O ator anglo-brasileiro também foi protagonista do filme Medida Provisória ao lado da atriz Taís Araújo.