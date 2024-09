Ana Hickmann mostra primeira foto do início do namoro com Edu Guedes: ‘Quanta coisa mudou’

A apresentadora Ana Hickmann publicou um registro especial ao lado do noivo, o também apresentador Edu Guedes, nesta quarta-feira, 18. Ela mostrou a primeira foto do início do namoro do casal, tirada no dia 18 de dezembro. Ana iniciou uma relação com Edu pouco após denunciar o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica.

“Já se passaram 9 meses do nosso reencontro”, celebrou a apresentadora. Quanta coisa mudou de lá para cá. Nossas vidas se transformaram. Um amor infinito nasceu.”

Ana Hickmann publica primeira foto de 'reencontro' com Edu Guedes. Foto: @ahickmann via Instagram

Edu e Ana assumiram o relacionamento em março. Os dois já trabalharam juntos no programa Hoje Em Dia, da Record, de 2005 a 2009.