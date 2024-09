Ana Hickmann e Edu Guedes fazem tour por mansão ‘histórica’ antes de reforma; veja vídeo

Ana Hickmann e Edu Guedes compraram uma mansão de mais de 150 anos e compartilharam um tour pelo novo lar. No vídeo, os noivos contam que já iniciaram a reforma do imóvel, mas quiseram registrar como estava antes da transformação. O casal batizou a mansão de Casa Gialla.

Ana Hickmann e Edu Guedes em frente à nova mansão. Foto: @ahickmann via Instagram

O casal anunciou a compra da casa em julho, pelas redes sociais. Há pouco mais de um mês, eles criaram juntos um canal no YouTube para compartilhar conteúdos sobre “culinária, decoração, mesa posta e vida na fazenda”. O projeto ganhou o nome de Casa Gialla di Ana Edu.

PUBLICIDADE “Tem muita coisa original, tentamos preservar”, explica Guedes no vídeo. Piso, portas, janelas e móveis de madeira são alguns dos elementos centenários mantidos na mansão – parte deles precisará ser restaurada. “É uma mistura do antigo com o novo”, diz Ana ao apresentar uma das duas salas da casa. Eles mostraram também um lavabo decorado com azulejos portugueses e alguns dos vários quartos da planta, aproveitando para revelar as ideias para cada espaço.

Os apresentadores prometeram filmar o restante da propriedade em um segundo vídeo, para dar conta de todos os detalhes. Assista à primeira parte do tour: