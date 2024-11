Ana Hickmann relembra primeiro encontro com Edu Guedes: ‘Mexeu comigo’

“Ele me convidou para jantar. Ele me ouviu tanto que eu chorei a noite inteira. O Edu foi muito gentil comigo. A partir daquele momento, tudo mudou, porque ambos estávamos solteiros... Algo ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca havia mexido antes. Eu não sabia que isso poderia acontecer”, disse no programa Selfie Service, no YouTube.

Ela ainda esclareceu que o encontro aconteceu após seu divórcio de Alexandre Correa. Ana revelou que Guedes se aproximou dela com o intuito de ajudá-la. “Eu queria distância, não queria falar com ninguém. Meu foco era meu filho, nada mais importava”.