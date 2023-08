Andréa Sorvetão comenta exclusão de documentário de Xuxa: ‘Ela convida quem quer’; assista

A ex-Paquita Andréa Sorvetão comentou, nesta quinta-feira, 10, sobre o fato de ter sido excluída de Xuxa, o Documentário, produção que teve ampla repercussão após ser disponibilizada no Globoplay. Na série documental, Sorvetão é citada apenas uma vez.

Apesar de ter sido deixada de fora, Andréa disse estar “tudo bem” e argumentou que as pessoas sentiram sua falta. “Eu não sabia que ia ter, não sabia de nada, não fui convidada. [...] A ‘dona da festa’ convida quem ela quer para a festa dela”, afirmou em entrevista ao programa Fofocalizando do SBT.

Xuxa rompeu amizade com Andréa Sorvetão após vídeo que repercutiu negativamente. Foto: Instagram/@conradooficial/@andreasorvetaooficial/Reprodução

Xuxa e Sorvetão romperam a amizade em 2021 após uma fala da ex-Paquita e do marido, o cantor Conrado, repercutir negativamente. Os dois gravaram um vídeo dizendo ser um “casal hétero, cristão e tradicional”. Sorvetão e Conrado sempre manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em julho, o marido chegou a publicar um vídeo no Instagram falando sobre a exclusão de Andréa do documentário. “Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso”, disse o cantor, que contou que Sorvetão ganhou apoio para “escrever a história dela”.

Assista ao vídeo em que Andréa Sorvetão comenta sobre ter sido excluída de Xuxa, o Documentário: