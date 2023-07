Ângela Bismarchi fala sobre morte do único filho: ‘Fiquei sabendo por um amigo dele’; entenda

Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV, apresentado por Daniela Albuquerque, Ângela Bismarchi falou sobre a morte do único filho Igor Filgueiras, fruto do seu antigo casamento com Antônio Carlos Gonçalves. O rapaz morreu há dois anos em decorrência de um incêndio no quarto de um hotel em que estava hospedado.

“Meu filho ficou uma semana fora de casa, brigou com o pai e saiu. Durante esses dias ele não deu notícias. Ele ficou hospedado em um hotel na Barra da Tijuca [Rio de Janeiro]. O que eu sei é que pegou fogo no quarto dele, ele inalou fumaça e morreu por conta da inalação”, revelou.

A atriz comentou que achou estranho ninguém ter avisado sobre o caso, nem mesmo o necrotério para onde o rapaz de 30 anos foi levado.

“O que eu acho estranho é: por que ele ficou uma semana no necrotério e não avisaram nada? Como conseguiram fazer a certidão de óbito com meu nome, nome do pai e não entraram em contato? Não é possível”, comentou.

Ela disse então que descobriu o morte de Igor através de um amigo, que mandou uma mensagem através do Instagram, com a foto do documento de óbito do rapaz.

“Precisei ir lá reconhecer [o corpo] para ver se realmente era [ele]. Aí a gente fica se perguntando: ‘Será que prestaram socorro? O hotel tinha estrutura para apagar o fogo?’ É muita saudade, se não é Deus para me confortar”, completou.

No último Dia das Mães, ela fez um post com fotos ao lado de Igor. “Você deixou o plano físico, mas as lembranças de tudo o que passamos e dos momentos que compartilhamos continuam comigo”, escreveu.