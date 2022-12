Anitta faz 2ª aparição no ‘Guinness World Records’ por prêmio no MTV VMA

Anitta recebeu mais uma menção no Guinness Book, o livro dos recordes, depois de ganhar o prêmio de Melhor Vídeo Latino no MTV Video Music Awards, o VMA.

A cantora fez a nova aparição no livro por ter sido a primeira artista feminina solo, assim como a primeira brasileira, a ganhar a categoria. Antes dela, somente homens ou mulheres com parcerias haviam conquistado o prêmio.

Leia também Anitta é a primeira brasileira a se apresentar no Amazon Music Live

A premiação ocorreu no dia 28 de agosto de 2022 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Anitta ganhou a estatueta do VMA pelo clipe de Envolver e concorria com nomes como Bad Bunny e Daddy Yankee.

Página do site oficial do 'Guinness' com o registro do novo recorde de Anitta. Foto: www.guinnessworldrecords.com

A música também foi a responsável por render à artista sua primeira aparição no Guinness. Em março de 2022, ela foi a primeira artista solo latina a alcançar o primeiro lugar do Top 200 do Spotify Global.

Além do MTV VMA, Anitta também saiu vencedora em premiações como MTV Europe Music Awards, American Music Awards e Premios Juventud em 2022, um dos melhores anos de sua carreira.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais