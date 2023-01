Anitta prepara um novo projeto para ser lançado em breve. Nesta quinta, 26, a cantora gravou um clipe na comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A dona do hit Girl From Rio fez a alegria dos moradores com a sua presença e trouxe um sentimento de nostalgia. Isso porque ela vestiu um look característico aos do funk carioca nos anos 1990 e 2000, sendo mencionada pelo perfil oficial da Furacão 2000, produtora de sucesso e que revelou diversos nomes no funk.

Leia também Gloria Groove lança ‘Proibidona’, feat inédito com Anitta e Valesca Popozuda

Nas redes sociais, vídeos mostram Anitta interagindo com os fãs que acompanhavam a gravação do clipe.

Anitta atendendo fãs nos bastidores da gravação de seu novo clipe, no Rio de Janeiro. 🇧🇷 pic.twitter.com/6bhjXOSBhZ — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) January 26, 2023

Porém, uma outra cena flagrada entrou para os assuntos mais comentados. Trata-se de uma simulação de sexo oral na qual a artista aparece agachada em frente a um homem. Entretanto, não foram dados mais detalhes sobre a cena, somente que faz parte de um projeto audiovisual.

Imagens de Anitta fazendo sexo oral viraliza. Mas diferente do que é espalhado, o ato é cenográfico, tratando-se de uma das cenas de seu novo clipe em estado de produção. pic.twitter.com/4AASYizWaU — Panorama (@panoramabra) January 27, 2023

Os usuários do Twitter se posicionaram contra.





#Anitta qual necessidade de uma cena dessas ?

Ídolos rasos e sujos. pic.twitter.com/xbY7ntzmx7 — VladTepes 🇮🇹 (@DraculaTepesIII) January 27, 2023





ANITA??? tudo isso pra viralizar um clipe? me desculpa mais q ngc sem noção #Anitta — mille (@cmllmrtns) January 27, 2023





Porque sempre que a Anitta faz algo super sexual ela tem que envolver cultura negra e cultura de favela. Ela tem livre arbítrio para fazer o clipe como ela quiser, mas ela bem que podia parar de reforçar estereótipos né — Fatou Ndiaye #BBB23 (@fatouoficial) January 27, 2023

Continua após a publicidade





Mas, em contrapartida, muita gente saiu em defesa da cantora.





entendo a problematica da Anitta da sexualização das mulheres, mas pq vcs nunca falam nada quando são homens? vejo uma ruma de gente criticando a mc pipokinha pelas suas musicas explicitas, mas a maioria das musicas que viralizam explicitas que são feitas pic.twitter.com/ru1rQ0hSPJ — safira🎀💋 (@Dudx0I) January 27, 2023





MAS DESDE QUANDO A FÃ BASE DA ANITTA VIROU CONSERVADORES QUE FREQUENTAM A IGREJA EVANGÉLICA ? pic.twitter.com/4vX2qK4cXR — 𝐈𝐠𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫 (@boyfromnitta) January 26, 2023





Continua após a publicidade