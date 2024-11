Após o divórcio, Ben Affleck fala pela primeira vez sobre Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck Foto: @jlo via Instagram

Ben Affleck quebrou o silêncio sobre seu divórcio de Jennifer Lopez, enquanto promovia o filme Unstoppable, no qual atua ao lado de Don Cheadle, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale e sua ex-mulher. Durante uma entrevista à Entertainment Tonight, o ator elogiou Lopez e o elenco, afirmando: “Jennifer é espetacular. Acreditamos nas pessoas certas, e Unstoppable é mais um exemplo disso.”

O Divórcio

Jennifer Lopez entrou com o pedido de divórcio de Affleck no início do ano, encerrando um casamento de dois anos, com uma história romântica que se estendeu por décadas e rendeu o famoso apelido de “Bennifer”. O pedido foi feito no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, de acordo com registros judiciais, e ocorreu justamente no segundo aniversário da cerimônia de casamento na casa de Affleck, na Geórgia.

O relacionamento de idas e vindas entre Lopez, de 55 anos, e Affleck, de 52, fascinou a cultura pop desde os anos 2000. O casal começou a namorar durante as gravações da comédia romântica Gigli (2003), um filme que recebeu críticas, mas que transformou o casal em "o romance mais assistido do verão", segundo o jornal The New York Times. Eles ficaram noivos em 2002, porém, adiaram o casamento no ano seguinte devido à intensa atenção da mídia. Eventualmente, seguiram caminhos diferentes: Lopez se casou com o cantor Marc Anthony em 2004, e Affleck, com a atriz Jennifer Garner, em 2005. Ambos os casamentos terminaram em divórcio. Em 2021, rumores de que Lopez e Affleck estavam juntos novamente começaram a circular, e, em julho de 2022, eles oficializaram a união em uma cerimônia à meia-noite em Las Vegas, celebrando posteriormente com familiares e amigos na Geórgia. Para muitos fãs, o retorno de "Bennifer" era como a fantasia de reencontrar "aquele que escapou", conforme a escritora Jennifer Weiner destacou em um ensaio para o Times, descrevendo o romance como "um presente da pandemia que continuou, tanto para românticos quanto para os aficionados por celebridades".

No entanto, este ano, o relacionamento enfrentou novos desafios. Em maio, Lopez cancelou sua turnê de verão, e em julho, a E! News noticiou que a mansão do casal em Beverly Hills havia sido colocada à venda por US$ 68 milhões.

A Relação em documentários

Enquanto Lopez falou bastante sobre o relacionamento, Affleck permaneceu mais reservado. Ele apareceu brevemente no filme This Is Me... Now: A Love Story, de Lopez, lançado pela Amazon em fevereiro, e teve uma participação maior no documentário The Greatest Love Story Never Told. “Encontrei a beleza, a poesia e a ironia no fato de que é a maior história de amor nunca contada”, afirmou Affleck, descrevendo a relação. “E se você está registrando isso, é quase como contá-la.”