Apple TV+ lançará documentário sobre Selena Gomez: ‘My Mind and Me’

Selena Gomez anunciou nesta quinta-feira, 8, que um documentário sobre a sua vida está em produção e será lançado pela Apple TV+ em breve.

Intitulado My Mind and Me (Minha Mente e Eu), o filme passará pelos últimos seis anos da vida da cantora e atriz, período em que ela passou por altos e baixos, incluindo um transplante de rim e a batalha contra depressão.

O documentário será dirigido por Alek Keshishian, cineasta responsável por Na Cama com Madonna (1991), um dos longas mais bem sucedidos do gênero, e terá a mesma equipe de Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (2021).

Wanna hear a part to my story…#MyMindAndMe coming soon to @AppleTvPlus pic.twitter.com/xLwyaVEyWr — Selena Gomez (@selenagomez) September 8, 2022





“Depois de anos no centro das atenções, Selena Gomez alcança o estrelato inimaginável. Mas assim que ela atinge um novo pico, uma virada inesperada a puxa para a escuridão. Este documentário singularmente cru e íntimo abrange sua jornada de seis anos em uma nova luz”, diz comunicado da Apple TV+.

Selena ganhou fama no Disney Channel com o seriado Os Feiticeiros de Waverly Place, mas fez carreira na música e no cinema depois de sua saída da emissora. Atualmente, ela é a atriz e produtora da série Only Murders In The Building.

Selena Gomez com os atores Martin Short e Steve Martin em cena da série 'Only Murders In The Building'. Foto: Craig Blankenhorn/Hulu via AP

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais