Ator de ‘Riverdale’ é condenado à prisão perpétua por matar a mãe

Ryan Grantham, conhecido por seu papel no filme Diário de um Banana e pela aparição na série Riverdale , foi condenado à prisão perpétua por assassinar a própria mãe em 2020. De acordo com o New York Post, a pena do ator de 24 anos foi anunciada nesta quinta-feira, 22, pelo Supremo Tribunal da Columbia Britânica, em Vancouver, no Canadá. O artista não terá a possibilidade de liberdade de condicional nos primeiros 14 anos de condenação.

De acordo com o canal CBC do Canadá, a juíza Kathleen Ker disse que declarações emocionantes dos entes queridos da vítima, como a irmã de Grantham, mostraram o impacto “destrutivo” da tragédia. Ela acrescentou que a “graça salvadora” do ator foi que ele estava ciente o suficiente do que fazia. “Ele está recebendo tratamento psiquiátrico enquanto está na prisão e parece estar melhorando, comentou Ker.

No Canadá, o assassinato em segundo grau tem como sentença a prisão perpétua automática, mas a audiência aconteceu para definir o tempo de espera para a solicitação de liberdade condicional, ainda segundo a publicação.

Sobre o caso

Em 31 de março de 2020, Ryan Grantham assassinou a mãe, Barbara Waite, com um tiro na cabeça enquanto ela tocava piano. Após o crime, o rapaz, que na época tinha 21 anos, acendeu velas, pendurou rosários sobre o instrumento que ela tocava e fez algumas orações antes de sair de casa com planos para matar mais pessoas, conforme depoimento do ator ao Supremo Tribunal da Colúmbia Britânica.

“Minha mãe era uma pessoa carinhosa, compassiva e amorosa. Ela não fez nada para merecer o que fiz com ela”, declarou o ator durante o julgamento.

Ele ainda pediu desculpas à família pelo crime. “Diante de algo tão horrível, pedir desculpas quase parece inútil. Mas de todas as fibras do meu ser, sinto muito”, disse o artista se referindo aos familiares, que estavam sentados na primeira fileira do tribunal e se emocionaram com as falas.

Continua após a publicidade

Depois do assassinato, o ator ainda planejava matar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Quando se entregou à polícia, ele disse querer fazer algo que “gerasse impacto”. “Estava com pressa e ele era a única pessoa em quem eu poderia pensar, a pessoa mais importante do Canadá”, confessou Grantham.

O artista ainda cogitou realizar massacres na Ponte Lions Gate de Vancouver e na Universidade de Simon Fraser, onde estudava, além de se suicidar, mas decidiu ir a uma delegacia confessar o crime.

Chris Johnson, advogado de Ryan Grantham, disse, segundo a People, que o ator não está chocado com a sentença. “Acho que ele antecipou o que o juiz lhe deu como sentença. Acho que ele está bastante apreensivo com a coisa toda. Ele é uma pessoa bem pequena, e ir para o sistema prisional, tenho certeza que é um pensamento assustador e assustador para ele”, falou Johnson.













Continua após a publicidade