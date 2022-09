Atriz de ‘Não se Preocupe, Querida’ comenta corte no filme: ‘Continuamos prosperando na vida real’

Kiki Layne, intérprete da personagem Margaret no filme Não se Preocupe, Querida , descobriu que a maioria de suas cenas foi cortada do longa-metragem. A atriz resolveu dar uma indireta por meio de uma postagem no Instagram .

Na postagem de uma sequência de vídeo e fotos, em que a artista aparece de rosto colado ao do colega de elenco Ari’el Stachel, Kiki escreveu: “A melhor parte de Não se Preocupe, Querida foi que tive a sorte de conhecer Ari’el Stachel. Eles cortaram a maioria das nossas cenas do filme, mas continuamos prosperando na vida real. Amo você, Ari”, escreveu Kiki ao postar um álbum de fotos com o colega de elenco. A atriz também usou as hashtags #GanheiMeuPagamento e #TudoAcontecePorUmMotivo.

Margaret tem um papel importante na trama, mesmo aparecendo muito pouco. É ela quem questiona o status quo da sociedade utópica em que vivem. Taxada de maluca, desperta a curiosidade de Alice, a protagonista da história, interpretada por Florence Pugh.

Sucesso de bilheteria

Dirigido por Olivia Wilde e estrelado por Harry Styles e Florence Pugh, Não Se Preocupe, Querida acumulou cerca de US$ 30 milhões (cerca de R$ 160 milhões de acordo com a cota atual) em seu primeiro fim de semana de exibição pelo mundo, segundo a Variety.

O longa-metragem arrecadou US$ 19.2 milhões apenas nos Estados Unidos, e mais US$ 10.8 milhões no mercado internacional (incluindo Brasil). É esperado que no próximo final de semana, a produção pague o montante total de US$ 35 milhões referente ao seu orçamento.

