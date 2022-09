Olivia Wilde nega briga com Florence Pugh em bastidores de ‘Não Se Preocupe Querida’

Olivia Wilde se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta briga com a protagonista de Não Se Preocupe Querida, Florence Pugh. Em coletiva de lançamento nesta segunda-feira, 5, a diretora do filme negou qualquer desentendimento.

Segundo o site TMZ, em 2020, a atriz teria ficado chateada com a forma como as filmagens do longa foram conduzidas. Em agosto, a diretora afirmou que demitiu Shia Labeouf para criar um “ambiente seguro e confiável’ para Florence.

Harry Styles e Florence Pugh em cena do filme 'Não Se Preocupe, Querida', que estreia no Brasil em 22 de setembro no Brasil. Foto: Warner Bros

No entanto, o ator alegou à Variety que foi ele que não quis participar da produção. A protagonista não participou da coletiva por estar filmando Duna 2 e Wilde procurou silenciar especulações generalizadas de uma briga nos bastidores.

“Florence é uma força e estamos muito agradecidos por ela ser capaz de fazer isso hoje à noite, apesar de estar em produção em Duna... Não posso dizer o quanto estou honrada de tê-la como minha protagonista”, disse Wilde, que também possui um papel importante no filme.

“Ela está incrível no filme e todas as fofocas intermináveis dos tabloides e todo barulho lá fora, quero dizer, a internet se alimenta sozinha. Acho que está suficientemente bem nutrida”, completou Olivia.

Olivia Wilde dá resposta afiada sobre os rumores de briga com Florence Pugh durante coletiva de imprensa pic.twitter.com/8GDryrypvO — Só Mídias (@MidiasSo) September 5, 2022