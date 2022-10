‘Bejeweled’: Taylor Swift reescreve história de Cinderela em novo clipe para ‘Midnights’; assista

Após o sucesso estrondoso do novo álbum Midnights e do clipe para Anti-Hero – que já chega a quase 30 milhões de visualizações no YouTube, a cantora Taylor Swift lançou o segundo vídeo de uma das faixas do novo disco na madrugada desta terça-feira, 25.

Bejeweled, terceira música do Lado B de Midnights, foi a escolhida para compor um clipe cheio de diamantes e “reviravoltas”. Escrito e dirigido por Taylor, o vídeo trouxe uma releitura da história de Cinderela, em que ela estava apenas interessada no castelo do príncipe.

Taylor Swift escreveu e dirigiu o clipe para 'Bejeweled'. Foto: Instagram/@taylorswift

No dia anterior ao lançamento, a cantora contou sobre o processo de produção em uma publicação no Instagram. Ela definiu o vídeo como “selvagem e caprichoso” e disse que ele foi criado especificamente aos fãs.

“Foi criado especificamente para vocês, meus amados fãs, que pavimentaram esse caminho cintilante. Fiquem atentos a aparições deslumbrantes”, orientou a artista.

A produção foi bem recebida pelo público. Nos comentários do YouTube, fãs elogiaram a habilidade de Taylor em contar histórias e chamaram o vídeo de “uma verdadeira obra de arte visual”.

“Opinião popular: Todo mundo concorda que Taylor Swift não é apenas uma cantora e compositora, ela também é uma contadora de histórias muito eficaz”, escreveu um usuário da internet em um comentário que já acumula 50 mil curtidas.

Midnights bateu recordes e se tornou o álbum mais tocado em um único dia no Spotify. Nas redes sociais, Taylor publicou prévias dos clipes que darão o tom ao novo disco, o que fez com que os fãs apontassem que este será um álbum visual.

Assista ao clipe de Bejeweled:

