Bianca Andrade faz nova tour em mansão de R$ 18 milhões; veja principais cômodos e itens

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, fez uma nova tour pela mansão que adquiriu no bairro Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo. Segundo um vídeo de divulgação da imobiliária responsável pelo imóvel, a casa é avaliada em R$ 18 milhões e foi apelidada de “Casa do Tubarão” por conter um aquário com os animais.

No novo vídeo, publicado em seu canal do YouTube, Bianca frisou ter libertado os tubarões e brincou sobre uma publicação em que Casimiro reagia à mansão antes de ter sido comprada por ela. “Eu já sei que essa casa já não é uma novidade para muita gente. [...] Agora que estou morando aqui, eu mesma vou fazer o tour para vocês”, comentou.

Aquário anteriormente dedicado a tubarões se estende a dois cômodos da casa de Boca Rosa. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Bianca Andrade

A influenciadora mostrou a parte interior da casa e prometeu publicar um segundo vídeo em que mostrará o exterior. A mansão possui características como o aquário, que se estende em dois cômodos e agora possui cardumes, além de um cinema. Veja os principais cômodos e itens.





Escritório com mesa de madeira entalhada

No início, a influenciadora mostrou o cômodo que usa como escritório. Segundo ela, o local, que contém uma mesa feita de madeira entalhada, foi o que mais impressionou Juliette durante a visita da cantora à casa.

Bianca mostrou pedras e capas de revista que decoram o local. O escritório detém uma parte do aquário que, anteriormente, era dedicado aos tubarões. Conforme Boca Rosa, o item se divide entre a sala e o cômodo.





Sala com ‘aquário dos tubarões’

Assim como o restante da casa, as paredes da sala são feitas de vidro. Bianca comentou que, dentre as maiores curiosidades dos seguidores, estava a questão da privacidade da casa. Ela disse ter pensado em colocar cortinas, mas que, mais tarde, optou por mantê-la dessa forma.

No cômodo, também há outro trecho do aquário, que agora possui cardumes. Conforme Boca Rosa, dois tubarões estavam no local. “Não tem tubarão, mas tem sereia”, brincou.





Cozinha com coifa retrátil e panelas de grife

Após, Bianca mostrou a cozinha, que possui uma coifa retrátil próxima ao fogão. Ela também disse ter comprado panelas da grife Le Creuset, que possui itens que passam de R$ 2 mil.





Corredor com cozinha

Boca Rosa contou que a casa possui apenas um andar com os cômodos integrados. O corredor que dá acesso aos quartos possui uma cozinha, o que, conforme ela, facilita a alimentação do filho, Cris, durante a madrugada.





Quarto do filho com cama estilo ‘king size’

A influenciadora aproveitou para mostrar o quarto de Cris, que possui uma cama estilo “king size”. O quarto possui acesso direto à brinquedoteca e uma visão do haras localizado em frente à mansão.

Quarto com dois closets

O quarto de Bianca é todo de vidro e possui uma esteira, um frigobar e uma cafeteira ao lado da cama. O cômodo também possui dois closets, um dedicado às roupas que usa no dia-a-dia e outro dedicado às roupas e figurinos que já usou como influenciadora.





Banheiro todo de vidro

O banheiro do quarto principal também é todo composto por vidro. No local, porém, Boca Rosa optou por incluir películas e uma persiana para preservar sua privacidade. Bianca mostrou ter comprado um massageador para os pés “enquanto faz o número dois”.





Cinema com carrinho com pipoca e doces

A mansão ainda possui um cinema. A influenciadora mostrou ter comprado um carrinho, que usa para que os visitantes se sirvam com pipocas de vários sabores e doces. Cada poltrona do cômodo comporta duas pessoas. No total, o cinema possui seis poltronas e ainda conta com um frigobar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais