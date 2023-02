Brendon Urie anuncia separação do Panic! At The Disco: ‘Foi uma jornada incrível’

Brendon Urie, vocalista do Panic! At The Disco, anunciou a separação da banda nesta terça-feira, 24. A notícia foi dada através de uma carta escrita por ele e publicada nas redes sociais do grupo.

“Tem sido uma jornada incrível”, começou ele, que disse nunca imaginar as coisas que aconteceram enquanto estava à frente do Panic! At The Disco. “Tantos lugares pelo mundo e tantos amigos que fizemos ao longo do caminho”, comentou.

Brendon Urie anunciou o fim do Panic! At The Disco. Foto: Wilton Junior / ESTADÃO CONTEUDO

Urie revelou, porém, que está esperando um filho e que acredita que “uma jornada tem que terminar para que outra comece”. “A perspectiva de ser pai e assistir à minha mulher se tornando mãe é emocionante. Estou ansioso para essa próxima aventura”, escreveu.

Por esse motivo, ele escolheu que não estará mais no Panic! At The Disco. Brendon contou que estava tentando encontrar a melhor maneira de comunicar a decisão e agradeceu aos fãs pelo apoio e suporte ao longo dos anos.

“Não posso colocar em palavras o que isso significou para nós. Tanto para quem está conosco desde o começo ou para quem nos descobriu agora, foi um prazer não apenas dividir o palco com pessoas tão talentosas quanto dividir nosso tempo com vocês”, declarou.

A turnê da banda que passará pela Europa, marcada para ocorrer entre fevereiro e março, será a última. O Panic! At The Disco marcou a cena emo, especialmente nos anos 2000. Dentre os maiores sucessos do grupo, está I Write Sins Not Tragedies, de 2005, e o recente High Hopes, de 2018.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais