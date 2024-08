Bruna Louise: Após Kéfera expor motivo de fim da amizade, humorista faz piada; entenda

Kéfera sugeriu que o afastamento ocorreu porque Bruna teria desenvolvido sentimentos por ela. Bruna, sempre irreverente, reagiu com humor, compartilhando uma montagem em que aparece ao lado de Ana Maria Braga, fazendo referência a um momento icônico do programa Mais Você.

Na montagem, Ana Maria Braga surge chorando - a mesma imagem que viralizou nas redes quando Luísa Sonza anunciou o término do namoro com Chico Moedas após expor, ao vivo, que tinha sido traída. Bruna, com sua marca registrada de sarcasmo, escreveu: “Amanhã de manhã, pessoal! Conto com a audiência de todos”, fazendo referência ao programa da apresentadora. No entanto, a brincadeira foi levada a sério por alguns seguidores, e ela esclareceu a situação.