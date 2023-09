Bruna Marquezine ainda tem a tatuagem que fez com Neymar: ‘Minha primeira’

Em entrevista para a Glamour norte-americana, a atriz Bruna Marquezine mostrou que ainda possui a tatuagem que fez com o jogador Neymar, o seu ex-namorado,.

Bruna Marquezine mostra tatuagem de coração no dedo que fez com o jogador Neymar, o seu ex-namorado Foto: Montagem/ Tiktok / @glamourmag / Divulgaç

Nesta quinta-feira, 21, o veículo compartilhou um vídeo em que a atriz comenta sobre as suas tatuagens -- ,que, segundo ela, contabilizam 21 desenhos, -- e, ao repassar por algumas delas, Bruna mostra o desenho do coração no dedo anelar. “Essa foi a minha primeira”, disse, sem dar mais detalhes.

Bruna e Neymar fizeram essa tatuagem juntos em 2013. Na época, além do anel de compromisso, o casal dividia no dedo anelar um desenho de um coração. No entanto, o jogador não manteve a sua homenagem para a ex-namorada.

De acordo com o Extra, Adão Rosa, tatuador do Neymar, disse que o jogador fez uma cobertura na sua tatuagem. “Ele cobriu o coração”, disse.