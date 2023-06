Caetano Veloso saúda os 77 anos de Maria Bethânia: ‘Ser irmão e admirador é uma posição peculiar’

Maria Bethânia completou 77 anos de idade neste sábado, 18, e recebeu uma homenagem de seu irmão mais velho, Caetano Veloso, 80, no Instagram.

Caetano Veloso e Maria Bethânia durante o Prêmio da Música Brasileira no Rio de Janeiro, em agosto de 2018. Foto: Fabio Motta/Estadão

“Suponho que a lembrança mais antiga que guardo de mim mesmo é a do dia de seu nascimento, quando escolhi seu nome. Ser ao mesmo tempo o irmão mais próximo e um admirador deslumbrado é uma posição peculiar”, afirmou o cantor.

Na sequência, Caetano prosseguiu: “Devo minha profissionalização na música popular à evidência espantosa de seu talento: os cuidados do meu pai exigiam que eu viesse com ela para o Sudeste, quando ela foi convidada para substituir Nara num papel que parecia absolutamente insubstituível”.

“Sigo aprendendo muito com ela e celebrando a luz que ela produz. Que os orixás e Nossa Senhora da Purificação a protejam sempre. Minha irmã me protege e me inspira”, concluiu Veloso.

Ele ainda compartilhou uma série de momentos ao lado de Maria Bethânia. Confira a publicação abaixo: